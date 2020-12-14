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1.2 milyar dolarlık satın almada imzalar atılıyor

14.12.2020 - 17:01
1.2 milyar dolarlık satın almada imzalar atılıyor | Ekonomi Haberleri

Oyun devi Electronic Arts, 1.2 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla İngiliz video oyun yapımcısı Codemasters'ı satın almaya hazırlanıyor.

Electronic Arts, bir süredir peşinde olduğu İngiliz oyun geliştiricisi Codemasters'ı satın almak üzerine adım attı. Satış anlaşması yapan iki şirketin işlemleri 2021'in ilk çeyreğinde tamamlaması bekleniyor. 

BBC'nin haberine göre Electronic Arts, 1,2 milyar dolar bedelle Codemasters'ı satın alacak. Anlaşmaya göre Codemasters hissedarları, hisse başına 7.98 dolar alırken diğer bir teklifte Take-Two Codemasters için teklif ettiği hisse başına rakam 6.41'di.

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Codemasters Yönetim Kurulu Başkanı Gerhard Florin şirketin "EA'nın bilgi birikiminden, kaynaklarından ve kapsamlı küresel ölçeğinden - hem genel hem de özellikle yarış sektöründe yararlanacağını" söyledi.

1986 yılında kurulan Codemasters'ın genel merkezi Warwickshire'da ve EA, Kaliforniya merkezli olarak biliniyor.  Codemasters, F1'e ek olarak WRC, DiRT, DiRT Rally, Grid ve Project Cars oyunlarını bünyesinde bulundururken, EA'nın elinde Need for Speed ve Real Racing mobil oyunları var.

 


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