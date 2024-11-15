12 bin gençle ‘Güzel Yarınlar’

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6 Şubat depremlerinden etkilenen geniş bölgede gençler için birçok proje yürütüyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte ‘Güzel Yarınlar Hareketi’ni yürüten Akbank’ın hedefi ise toplumsal iyileşmeye katkı sunmak. İlk yılında depremden en çok etkilenen beş ilde, 10 binden fazla gence ulaşan proje hedef büyüttü. İkinci senesinde 12 bin üniversiteli gencin kariyer ve yaşam becerileri kazanmasına destek olmaya odaklandı.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, TOG yöneticieri ve gazetecilerle birlikte projeyi yerinde inceledi. “Güçlü ve sağlıklı bir toplum yaratmanın yolunun, gençlerimizin potansiyelini açığa çıkarmaktan geçtiğine inanıyoruz. Deprem bölgesindeki üniversiteli gençlerimizin kariyer yolculuklarına katkıda bulunmayı, onlara iş dünyasına hazırlık, finansal okuryazarlık ve sanatsal beceriler gibi farklı deneyimler kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

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GENÇLERLE BİR YIL

Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep’te üniversiteleri bir yıl boyunca gezecek olan Akbank Güzel Yarınlar Hareketi TIR’ı projenin merkezinde yer alıyor. Hem TIR’da hem de üniversitelerdeki salonlarda alanında uzman isimlerden eğitim alacak gençler iş dünyasına hazırlanacak. Kariyer ve yaşam becerileri için finansal okuryazarlık ve iletişim becerileri, CV hazırlama, mülakat teknikleri ve iş hayatına hazırlık gibi konularda eğitimler verilecek. Güzel Yarınlar Hareketi’nin sunduğu temel eğitimler arasında sanat da yer almaya devam edecek.

Akbank Sanat’ın katkısıyla sunulan Stop Motion Animasyon atölyesiyle animasyon film yapımını öğrenecek olan gençler, program sonunda senaryodan seslendirmeye her aşamasını tasarladıkları animasyonlara hayat verecekler. Kısa Film atölyesinde ise gençler, eğitmenlerin rehberliğinde senaryo yazımından çekim ve ışık kullanımına kadar tüm kısa film yapım süreçlerini uygulamalı olarak öğrenecek. Aynı zamanda seçilen filmler Akbank Kısa Film Festivali programına dahil edilecek.

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Program kapsamında üniversiteli gençlerin zorlu yaşam koşullarıyla başa çıkabilmeleri için psikolojik dayanıklılık, akran zorbalığı ile mücadele ve kaygı yönetimi gibi alanlarda destekler de yer alıyor.

BİN 200 SAAT EĞİTİM

Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’nin ilk yılında bölgedeki gençlerden yoğun ilgi gördüğünü, proje kapsamında 690 atölye ve bin 200 saate yakın eğitim ile gençlerin sanatsal, teknik ve sosyal becerilerinin güçlendirildiğini aktaran Alakoç, yapılan raporlamalarda gençlerin yüzde 97’sinin merkezlerden mutlu ayrıldıklarını, yüzde 98’inin merkeze erişim sağlayabildikleri için kendilerini şanslı bulduklarını ve yüzde 88’inin de merkezlerde kendilerini güvende hissettiklerini ifade ettiğini belirtti. Alakoç, “Projeyle gençlere umut ve güven verdik. Akbank olarak, gençlerimizin eğitimini ve gelişimini, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı olarak görüyoruz. Güçlü ve sağlıklı bir toplum yaratmanın yolunun, gençlerimizin potansiyelini açığa çıkarmaktan geçtiğine inanıyoruz. Güzel Yarınlar Hareketi de bu inancımızı yansıtıyor ve yaşadığımız afetin ardından bölgede iyileşme için kapsayıcı çözümler sunuyor. Gençlerimizin daha eşit, daha güçlü ve daha umut dolu bir geleceğe adım atmaları için Akbank olarak yanlarında olmaya ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.