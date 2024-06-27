100 milyon dolarlık servetini devlete bırakacak | Ekonomi Haberleri

Malezya'da "Kamu Kalkınma Fonu (1MDB)" yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş insanı Low Taek Jho, fondan çalınan kaynaklarla bağlantılı olduğu öne sürülen, değeri 100 milyon doları aşan mal varlığını Malezya'ya devretme konusunda ABD ile anlaşmaya vardı.

ABD Adalet Bakanlığından, Malezya tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı 1MDB soruşturmasında "kilit isim" olarak adı geçen firari Low ile varılan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Low'un fondan çalınan kaynaklarla bağlantılı olduğu öne sürülen 67 milyon dolarlık mal varlığının yanı sıra 35 milyon dolar değerindeki Andy Warhol ile Claude Monet'in sanat eserleri ve Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks dairesinin nakde çevrilerek Malezya'ya devredileceği bildirildi.

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Böylece, ABD'nin Low ile vardığı anlaşma kapsamında Malezya'ya değeri 100 milyon doların üzerindeki mal varlığı devredilmiş olacak.

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında adı geçen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

İnterpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı Makao Özel İdari Bölgesi'nde bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ile lüks yatına el koymuştu.

Firari iş insanı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmetine para geçirdiği iddiasıyla dava açmıştı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Low'un izini sürmede yabancı ülkelerin istihbarat servisleri ve İnterpol ile çalıştıklarını açıklamıştı.

1MDB YOLSUZLUĞU

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 milyar ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

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