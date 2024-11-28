 10. Turkchem Fuarı İstanbul’da ziyarete açıldı

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Fuarın kimya sektörünün önde gelen üç kuruluşu; Avrupa Kimyasal Distribütörler Derneği (FECC), Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) ve Türkiye Kimya Derneği (TKD) tarafından desteklendiği belirtildi.

Turkchem’ın kimya sektöründe çok önemli bir fuar olduğunu ifade eden Artkim Group Kurucu Ortaklarından CEO Cengiz Yaman, “Fuarımız bir önceki düzenlediğimiz fuara göre yüzde 40 oranında bir artış gösterdi. Çünkü kimya sektörü olmadan hiçbir şey olmuyor. Kimya sektörü 30 tane ana sektöre ham madde veren bir sektördür. Gelişmiş güçlü ülkelerin hepsi kimya sektörüne yatırım yapan ülkelerdir. Dünya genelindeki ilk 10 ülkeye baktığımız zaman hepsinin kimya sektörü güçlenmiştir. 434 firma ile katılımcımız mevcut. 434 katılıcıdan 243 tanesi yabancıdır bu da Türkiye’de kimya sektörüne verilen önemin göstergesidir. Kimya sektörü Türkiye’de büyüyor ve gelişiyor. Biz de bu sektöre katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

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Türkiye’nin kimya ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin önemli bir pazar oluşturduğuna dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kimya Sektör Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Türkiye’nin kimya ve tekstil endüstrilerinde çevresel etkilerin azaltılması ve yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesi yönündeki çabalar, sürdürülebilir çözümlere odaklanan fuarlarda giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu fuarlarda özellikle çevre dostu teknolojiler ve enerji verimliliği sağlayan ürünler katılımcılar tarafından büyük ilgi görmektedir. Türkiye’nin kimya ihracatının yaklaşık yüzde 50’sinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılması, AB düzenlemelerine uyumun sektöre olan katkısını daha da artırmaktadır. Türkiye’nin kimya sektöründe daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için, AB standartlarına uyumlu üretim süreçleri ve iş modelleri geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Gebze’de kurulması planlanan Kimya Teknoloji Merkezi, sektörün Ar-Ge ve sertifikasyon ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen stratejik bir adım olarak öne çıkmaktadır. Merkezin, üretim süreçlerini iyileştirerek yerli üretimi artırması, sektöre yönelik uzun vadeli bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlaması ve AB regülasyonlarına uyumun güçlendirilmesine destek olması beklenmektedir. Kimya sektörü, tekstil, otomotiv ve tarım gibi birçok alanda kritik bir rol oynamaktadır. Uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yerli üretimin artırılması amacıyla düzenlenen fuar ve etkinlikler, sektörün küresel rekabet gücünü artırırken sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına da önemli katkılar sunmaktadır. Bu tür organizasyonlar, sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda çevresel sorumluluk ve inovasyon odaklı çözümlerin yaygınlaştırılmasına da öncülük etmektedir” ifadelerini kullandı.