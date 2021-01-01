10 soruda genel sağlık sigortası borç yapılandırması | Ekonomi Haberleri

Yapılandırmadan, genel sağlık sigortası prim borcu olanlar da yararlanabilecek. Sağlık prim borcu yapılandırması diğer borçlardan farklı. Yapılandırma için başvurmaya gerek yok, borçlar SGK tarafından otomatik olarak yapılandırılıyor ve borcun tamamının ödenmesi halinde de gecikme zammı ve cezası siliniyor. İşte, genel sağlık sigortası prim borcu hakkında tüm merak edilenler?

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın yazısı...

1)Genel sağlık sigortası borç yapılandırması için son başvuru tarihi ne zaman?

Sağlık sigortası borcu için başvuru şartı aranmıyor. Borcu olanların geçmiş tüm borçları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından otomatik olarak yapılandırılacak, hatta borçlar yapılandırılmaya başlandı. Dolayısıyla başvuru yapmanıza gerek yok. Yapılandırmayı da e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirsiniz.

2)Hangi tarihteki borçlar yapılandırılıyor?

Bu yılın ağustos ayı itibariyle, ağustos ayı da dahil genel sağlık sigortası borçları yapılandırılacak.

3)Yapılandırma nasıl olacak?

Genel sağlık sigortası borç yapılandırması diğer borç yapılandırmalarından farklı. Bu kapsamda geçmişte sağlık sigortası borcu olanlar 30 Nisan 2021 tarihine kadar prim borcunun tamamını ödemeleri halinde bu borca ilişkin ceza ve zam silinecek. Yani, sadece ana prim borcunun ödenmesi yeterli olacak. Örneğin, 9.718 lira prim borcunuz varsa, bu borcunuzu 30 Nisana kadar öderseniz, ana borç tutarı olan 6.374 lirayı ödeyeceksiniz, 3.344 lirası silinecek.

4)Borcu illa peşin mi ödemem gerekiyor?

Hayır, borcunuzu yapılandırıp, taksitler halinde de ödeyebilirsiniz. Borcunu 2021’in nisan sonuna kadar peşin ödeyenlerin borca ilişkin ceza ve zam tutarı silinecek. Yapılandırmanın diğer şartlarından da yararlanabilirsiniz. Taksit seçeneğinde taksit sayısına göre belirli katsayı uygulanıyor.

5)Bugüne kadar gelir testine hiç girmedim, ne yapmam lazım?

Yeni yasa ile bu durumda olanlara da hak tanınıyor. Hiç gelir testi yaptırmamış olanlar eğer genel sağlık sigortası prim borcunu ödeyemeyecek durumdalarsa 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırabilirler. Testin sonucuna göre ya geçmiş primlerini devlet karşılayacak, böylece bu kişiler hiçbir prim ödemeden devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabilecek ya da primlerini kendileri ödeyecek.

6)Primi devletin ödemesinin kriteri nedir?

Gelir testi sonucu, kişinin gelirinin, brüt asgari ücretin üçte birinden düşük olduğu tespit edilirse, primleri devlet karşılıyor. 2020 yılı için brüt asgari ücret 2.943 lira. Bunun üçte biri 981 lira olduğuna göre, geliriniz bu rakamın altında ise sağlık priminizi devlet karşılayacak. 2021 yılında ise bu rakam yeni asgari ücretle birlikte değişiyor. Yeni yılın başından itibaren geliri 1.192 liranın altında olanların primlerini devlet karşılayacak.

7)Daha önce gelir testine girdim ama son gelir testini kaçırdım, benim durumum ne olacak?

Yapılandırma yasasına göre gelir testi için gerekli süreyi kaçıranlar da 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurabilecekler.

8)Ağustos ayından sonraki borçlar ne olacak?

Genel sağlık sigortası borçlarına yönelik yapılandırma bu yılın ağustos ayı öncesi borçlarını kapsıyor. Dolayısıyla eylül, ekim, kasım, aralık ve bundan sonraki ayların genel sağlık sigortası primlerinin yatırılması gerekiyor. Aksi halde yine borçlu gözükeceksiniz.

9)Ne kadar prim ödeyeceğim?

Ödenen aylık prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3’ü. 2020 sonuna kadar aylık ödenecek tutar 88.29 lira, 2021 yılı başından itibaren de aylık 107.3 lira.

10)Borcum olduğu için sağlık hizmeti alabilecek miyim?

Prim borcu olanların borçları otomatik yapılandırıldığı için borcun ödeneceği 30 Nisan 2021 tarihine kadar sağlık hizmetinden siz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler yararlanabilecek. Ama yok, borcu ödemezseniz, bu tarihten sonra devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamayacaksınız. Yine bu tarihe kadar borcunuzu ödemezseniz, geçmiş döneme ait borç ile birlikte gecikme cezası ve zammı yeniden aktif olacak. Tabi sağlık hizmetinden yararlanabilmek için geriye doğru bir yıl içinde 30 gün genel sağlık sigortası primi ödenmiş olması ve 2020 Ağustos ayı sonrasında 60 gün ve daha fazla prim borcu olmaması gerekiyor.

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