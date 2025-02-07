‘10 milyar içecek kartonunu geri dönüştürdük’

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Tetra Pak Türkiye’de yarım yüzyılı aşkın bir süredir faaliyette. Bize şirketin dünya ve Türkiye’deki operasyonlarıyla ilgili son durumu aktarabilir misiniz?

Dünyanın öncü gıda işleme ve paketleme çözümleri şirketi olarak “İyi olanı korur” marka vaadimizle gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir hale getirmek üzere 1952 yılından bu yana faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 160’ın üstünde ülkede 25 bine yakın çalışanımız, dünya çapında 51 üretim tesisimiz, 8 teknik eğitim merkezimiz ve 6 Ar-Ge tesisimiz ile güvenli, yenilikçi ve çevreye duyarlı ürün ve hizmetler sunuyoruz. Dünya genelinde 27 pazar şirketimizde 100 satış ofisimizle birçok coğrafyada müşterilerimize sürdürülebilir çözümlerimizi ulaştırıyoruz.

Türkiye’de ise 50 yılı aşkın süredir faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dünyadaki 29 benzer Tetra Pak fabrikası arasındaki en başarılı, en verimli, en iyi kalitede üretim yapan fabrikaların başında gelen İzmir Kemalpaşa fabrikamızda ürettiğimiz ambalajlarımızı sadece iç pazara sunmakla kalmayıp dünyanın 4 kıtasında, 46 ülkeye ihraç ediyoruz. İzmir fabrikamızdaki üretimimizin yaklaşık yüzde 40’ını kısmını iç piyasaya, yüzde 60’ını ise ihracata ayırıyor ve Türkiye’ye önemli bir ekonomik katma değer kazandırıyoruz.

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Aynı zamanda Türkiye’deki ofisimiz; İran, Kafkas ülkeleri ve Orta Asya bölgesinin de merkez ofisi konumunda bulunuyor ve bölge satışlarının yüzde 60’lık oranını oluşturuyor.

Toplam 65 bin metrekare alana sahip İzmir fabrikamız, Bursa ve İstanbul ofislerimiz ile yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlıyoruz. İçecek kategorisi içinde süt, yüzde 100 meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecekler, su, soğuk çay, soğuk kahve, yoğurtlu içecekler ve fermente içecekler gibi pek çok sıvı ve yarı sıvı gıdanın paketleme ve proses çözümlerine sahibiz. Bu anlamda uçtan uca çözüm ve hizmet sağlayıcısı olarak Türkiye’deki faaliyetlerimizi müşterilerimiz ile karşılıklı güven ilişkisi içinde geliştiriyoruz.

BM HEDEFLERİNE KATKI

Sürdürülebilirlik konusu sizin sektörünüzün en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Sürdürülebilirlik projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

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Sürdürülebilirlik, her dönemde işimizin merkezinde yer alıyor. Bu kapsamda gıdayı dünyanın her yerinde güvenli ve erişilebilir kılmayı taahhüt ederek, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nden 14’üne doğrudan katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Aynı zamanda Tetra Pak olarak döngüsel ekonomi modelinin tüm halkalarına katkı sağlamayı hedefleyen bir strateji izliyoruz. Sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı yaklaşımımızla doğal kaynak kullanımını optimize etmeyi ve atık üretimini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerimizi gerçekleştirmek için bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Bu konuda yaptığımız çalışmaları şöyle özetleyebilirim:

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Geri dönüştürülebilirlik oranını artırdığımız projelerle özellikle karton ambalajların toplanması ve geri dönüştürülmesi üzerine odaklanıyoruz.

Dünya genelinde ve Türkiye’de geri dönüşüm tesislerinin kurulmasına ve mevcut altyapının geliştirilmesine yatırım yapıyoruz.

Ambalajlarımızın sürdürülebilirliğini artırmak için yenilenebilir kaynaklardan elde edilen malzemeleri kullanmaya yönelik çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Bitki bazlı polimerler ve şeker kamışından elde edilen plastikler gibi yenilenebilir materyaller kullanarak, fosil yakıt bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon ayak izini azaltmak için çeşitli hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Üretim süreçlerinde enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak ve tedarik zinciri boyunca karbon emisyonlarını azaltmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda 2030 yılı itibarıyla tüm operasyonlarımızda net sıfır emisyonu ara hedefiyle, 2050 yılı itibariyle değer zincirimizin tamamında net sıfır emisyon elde etmeyi amaçlıyoruz.

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Biyolojik çeşitliliği koruma ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini desteklemek amacıyla ekosistem restorasyonu projelerine katılıyoruz.

Karton ambalajlarda geri dönüşüm konusu çok kıymetli… Bu alanda neler yapıyorsunuz, diğer sosyal sorumluluk projelerinizi anlatabilir misiniz?

Döngüsel ekonomi kavramı, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın önemli bir parçasıdır. Biz de bunun bilinciyle tüm ambalajların toplandığı, geri dönüştürüldüğü, asla çöpe gitmediği bir dünya kurmak için çalışıyoruz. Bir Tetra Pak karton ambalajının yaklaşık yüzde 5’i alüminyum folyo, yaklaşık yüzde 70’i yenilenebilir karton, yaklaşık yüzde 25’i ise polimerden oluşuyor. Bu açıdan tüm Tetra Pak ambalajları geri dönüştürülebiliyor.

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Tetra Pak olarak Türkiye’de ve tüm dünyada, içecek kartonlarının en verimli şekilde geri dönüşümünü sağlamak üzere iş ortaklarımızla ayrıştırma ve dönüşüm tesisleri kurarak içecek kartonu geri dönüşüm altyapısı oluşturuyoruz. Türkiye’de içecek kartonlarının geri dönüşümüne başladığımız 1995 yılından bu yana da yaklaşık 10 milyar içecek kartonunun geri dönüştürülmesine katkı sunduk.

Kağıt fabrikaları ve geri dönüşüm firmalarıyla iş birliği içerisinde içecek kartonu geri dönüşümü tesislerine yatırım yaparak neredeyse yirmi yıldır ambalaj atığı yönetim sistemine aktif şekilde katkıda bulunuyoruz. Kahramanmaraş Kağıt, Viking Kağıt ve Aytı Entegre firmalarına yaptığımız 2 milyon Euro değerindeki yatırımlarımızla yılda toplam 38.000 ton içecek kartonunu geri dönüştürebilecek kapasiteyi Türkiye’de oluşturduk.

En yeni yatırımımız ise Ankara’da kurduğumuz Momentum Atık Yönetimi Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisi oldu. Momentum Atık Yönetimi şirketiyle 2023 yılının Ağustos ayında başlattığımız iş birliği kapsamında yeni ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma tesisimiz 2024 yılının Eylül ayında faaliyetlerine başladı.

Momentum Atık Yönetimi Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisi tam kapasiteye ulaştığında günde 100 ton, yılda ise 30 bin ton ambalaj atığını türlerine göre ayrıştırabilecek. Türkiye’de ilk kez içecek kartonlarını otomatik olarak diğer atıklardan ayıran bir teknoloji kullandığımız tesisimizin yılda 5 bin ton içecek kartonu atığını ayrıştıracak kapasiteye ulaştırmayı hedefliyoruz.

Tetra Pak olarak çevresel sürdürülebilirlik alanında liderlik eden bir pozisyondayız. İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve ormanları korumak için üstün performans sergileyen şirketlerin yer aldığı prestijli

“A Listesi”nde üçüncü yıl üst üste yer alarak bu başarımızı pekiştirdik. Bu ödülle birlikte karton ambalaj sektöründe CDP liderlik bandında altı yıl üst üste yer alan tek şirket olmanın gururunu yaşıyoruz.

Çevre ve sürdürülebilirlik konusunda toplumsal bilinç oluşturmak ve 7’den 70’e herkese çevreci yaklaşımı aşılamak için de farklı projeler de geliştiriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 2019 yılı itibarıyla hayata geçen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın TEMA Vakfı aracılığıyla sürdürdüğü ‘Sıfır Atık Eğitim Projesi’ne destek veren tek özel şirketiz. Proje kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 252 bin 250 çocuğa okullardaki eğitim etkinlikleriyle yaklaşık 820 bin çocuğa da Sıfır Atık Eğitim Portalı aracılığıyla ulaşmayı başardık.

Tetra Pak olarak önümüzdeki dönemde de geri dönüşüm alanında hem yatırımlarımıza hem de toplumsal bilinç oluşturma çalışmalarımıza devam edeceğiz.

ÇEVREYE DUYARLI ÜRÜNLER

Son olarak Tetra Pak’ın yeni ürünlerinden bahsedebilir misiniz?

Tetra Pak olarak her gıdayı özenle paketlemek, dünyanın her köşesine güvenle ulaştırmak, son tüketim tarihine kadar güvenli ve lezzetli bir şekilde korumak için yenilikçi Ar-Ge merkezlerimizde, ergonomik tasarımı ve işlevselliğiyle dikkat çeken çevreye duyarlı yeni nesil paketler geliştirmeye devam ediyoruz. Ultra akıllı ve sürdürülebilir ambalajlarımız Tetra Brik® Aseptic Edge ve Ultra Edge ise bizim bu alanda ulaştığımız en yeni noktayı simgeliyor.

Bu ambalajlarımız lojistik açısından elverişli, tutuş ve dökme yönünden kullanışlı, rafta duruşlarıyla şık ve sürdürülebilirlik özellikleriyle ön planı çıkıyor. Güçlü, ultra akıllı özelliklere sahip Edge ve Ultra Edge; süt, meyve suyu ve bitki bazlı içecek paketlerinin ortam sıcaklığında dağıtımı için müşterilerimize ve tüketicilere en ideal çözümü sunuyor. İşlevsellik ve tüketici deneyimi konusunda dünyada birçok alanda başarısını kanıtlayan Tetra Brik® Aseptic Edge ve Ultra Edge ambalajlarımız Türkiye’deki müşterilerimizin de bir numaralı tercihi olarak raflarda yerini almaya başladı.