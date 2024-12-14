10 ayda 8.5 milyar dolar yatırım

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Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) Bülteni’ni yayımladı. Ocak-ekim döneminde Türkiye’ye giren UDY miktarı, yıllık bazda yüzde 1 düşüşle 8.5 milyar dolar oldu. 2002’den bu yana gerçekleşen UDY’lerin toplam değeri ise 272 milyar doları aştı.

Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımlarla ilgili öne çıkan diğer detaylar şöyle oldu:

-Ekimde UDY girişlerinin 417 milyon doları yatırım sermayesi, 170 milyon doları borçlanma araçları, 188 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi.

-Önceki ay gerçekleşen 417 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinin 104 milyon dolarını (yüzde 25) ‘toptan ve perakende ticaret’ yatırımları oluşturdu. ‘Ulaşım araçları imalatı’, geçmiş kümülatif performansının üzerinde performans sergileyerek yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 17’sini çekti. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler, yüzde 8’er payla ‘bilgi ve iletişim’ ile ‘mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler’ oldu.

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EN FAZLA ALMANYA VE HOLLANDA’DAN

-Ekimde en fazla yatırım Almanya ve Hollanda’dan geldi.

-2002-2023 döneminde Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlarda yüzde 58’lik paya sahip olan AB ülkeleri, bu yılın 10 ayında yüzde 49 pay aldı. AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri ise yüzde 21’lik payla Türkiye’ye en çok yatırım yapan ikinci bölge oldu.

-Ülkeler özelinde ise ekimde Türkiye’ye giren UDY’nin yüzde 23’ü Almanya’dan gelirken onu yüzde 16 ile Hollanda, yüzde 15 ile Birleşik Krallık, yüzde 15 ile ABD izledi.

-Ocak-ekim döneminde ise Türkiye’ye en çok yatırım yapan üç ülke, 885 milyon dolarla Hollanda, 598 milyon dolarla Almanya ve 524 milyon dolarla ABD oldu.

DÜNYA GENELİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

-YASED bülteninde, 2024’ün ilk yarısında küresel UDY akışlarının zayıf seyrini sürdürdüğü belirtildi. Artan finansman maliyetleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle küresel sıfırdan yatırım projelerinin, birleşme ve satın almalar (M&A) ve uluslararası proje finansmanı gibi tüm yatırım türlerinde dünya genelinde düşüşler yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

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-Yılın ilk yarısında altyapı ve yenilenebilir enerji projelerine yönelik küresel düzeydeki finansman özellikle olumsuz etkilenirken elektronik ve otomotiv gibi bazı sektörler sınırlı bir direnç gösterdi.