1 Ocak 2025’ten itibaren tüm vergi, harç ve cezalarda uygulanacak artış oranı resmileşti... Yeni yılda yeni tarife yüzde 43.93

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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43.93 olarak belirlendiği kaydedildi.

HER KASIMDA NETLEŞİYOR

Her yılın kasım ayında vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı belli oluyor. Dolayısıyla açıklanan yüzde 43.93’lük oran 1 Ocak 2025 itibarıyla pasaporttan ehliyet ve kimlik harçlarına, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) trafik cezalarına kadar birçok kalemde yaşanacak artış oranını da ortaya çıkarıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen orana göre, yeni yıldan itibaren en düşük pasaport harcı bin 639 liradan 2 bin 359 liraya çıkacak. 1 yıl için pasaport harcı 2 bin 396 liradan 3 bin 448 liraya, 2 yıllık pasaport harcı 3 bin 912 liradan 5 bin 631 liraya, üç yıllık harç bedeli 5 bin 558 liradan 7 bin 999 liraya ve üç yılın üstündeki pasaport harcı bedeli de 7 bin 833 liradan 11 bin 274 liraya çıkacak.

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Yeniden değerleme ile birlikte defter bedeli de artacak. 790 lira olan defter bedeli bin 137 liraya yükselecek. Böylece altı aylık pasaport ve defter bedeli 2 bin 429 liradan 3 bin 496 liraya çıkacak.

YURTDIŞI TELEFON HARCI 45 BİN 614 LİRA

Yeniden değerleme oranı yurtdışından telefon getirmek isteyenleri de ilgilendiriyor. Telefon harcı yeniden değerleme oranında artıyor. 2023 yılı başında 6 bin 90 lira olan harç, yıl ortasında yeniden artırılmış ve 20 bin liraya yükseltilmişti. 2024 yılı başından itibaren ise 31 bin 692 lira olan harç bedeli 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 45 bin 614 lira olacak.

TRAFİK CEZALARI NE KADAR ARTACAK

Trafik cezaları da yılın başında yeniden değerleme oranında artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası bin 506 liradan 2 bin 167 liraya yükselecek. Hız sınırını yüzde 10-30 arasında aşmanın cezası bin 506 liradan 2 bin 167 liraya, yüzde 30-50 oranında aşmanın cezası 3 bin 135 liradan 4 bin 512 liraya çıkacak. Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal etmek gibi cezalar ise 690 liradan 993 liraya yükselecek.

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YETKİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden değerleme oranını belirlediği harç, vergi veya cezalarda yüzde 50 artırma ve yüzde 50 düşürme yetkisi bulunuyor. Örneğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında uygulanacak MTV oranını yüzde 122.9’dan yüzde 61.5’e indirmişti.

YENİ OTOMOBİLDE EN DÜŞÜK MTV 5.805 TL

Bir-üç yaş arası otomobillerin MTV oranları aracın değeri ve motor silindir hacmine göre değişiyor ancak son yıllarda araç değerleri çok hızlı arttığı için limitlerin pek bir anlamı kalmadı.

Yeni limitler de muhtemelen aralık ayında Resmi Gazete’de yayımlanacak MTV tutarlarıyla birlikte belli olacak. Taşıt değerlerinin en üst limitte olduğu tabloya göre, 2025 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar olan otomobillerden alınacak MTV tutarı 4 bin 33 TL’den 5 bin 803 TL’ye çıkacak. Motor silindir hacmi 1.3 litre ila 1.6 arasında olan otobillerden alınacak MTV tutarı 7 bin 26 TL’den 10 bin 112 TL’ye yükselirken, 1.6 litre ila 1.8 arasında değişen motor silindir hacmi için ödenecek tutar 12 bin 414 TL’den 17 bin 886 TL’ye çıkacak. 2025 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 230 bin 698 TL olacak. Örneğin, Türkiye’nin en çok satan otomobillerden FIAT Egea için önümüzde yıl ödenecek MTV tutarı 10 bin 112 TL’ye yükselirken, 1.0 litre motor hacmine sahip Renault Clio için ödenecek tutar 5 bin 803 TL’ye ulaşacak.