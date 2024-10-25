1 milyar dolarlık satın alma girişimi! Yeni lezzetler sunacak... Dev marka harekete geçti

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ABD'li gazlı içecek markası Keurig Dr Pepper, Ghost markasını 1 milyar dolardan fazla bir bedelle satın alarak enerji içeceği işini genişletecek.

Şirket Perşembe günü yaptığı açıklamada, Sour Patch Kids ve Oreo gibi tatlı markalarla ortaklaşa Ghost'un enerji içeceği aromalarının Keurig'i daha genç bir kitleye hitap etmeye hazırladığını söyledi. Keurig CEO'su Tim Cofer Perşembe günü yaptığı bir kazanç çağrısında markanın “Genzennials ”a hitap ettiğini söyledi.

Cofer, “Bu içecekler, zamanımız ve dikkatimiz üzerinde önemli taleplerin olduğu bir dünyada giderek daha önemli hale gelen enerji ve uyanıklık için neredeyse evrensel bir tüketici ihtiyacını karşılıyor” dedi.

Keurig'den yapılan açıklamada Ghost'un net satışlarının son üç yılda dört kat arttığı belirtildi.

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Wall Street Journal'a göre bu, Keurig'in 2018 yılında Dr Pepper Snapple Group'u yaklaşık 19 milyar dolar nakit karşılığında satın almasından bu yana imzaladığı en büyük anlaşma.

Bu hamle aynı zamanda Keurig'in enerji, spor ve içmeye hazır markalara doğru genişlemesiyle de uyumlu. Şirket ilk olarak 2022 yılında C4 Energy'nin bir hissesini satın almış, ardından bu yıl enerji içeceklerinin dağıtımı için Black Rifle Coffee Company ile ortaklık kurmuştu.

Açıklamaya göre, Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Ghost'u iki aşamada satın alacak ve 2025 yılı başında şirketin %60'ı için 990 milyon dolar nakit ödeyecek, ardından 2028 yılında kalan hisseyi satın alacak. Anlaşma Ghost'un spor beslenme işini ve enerji içeceği kolunu içeriyor.

Keurig'e göre Ghost'un kurucu ortakları Dan Lourenco ve Ryan Hughes operasyonları yönetmeye devam edecek.

Lourenco, “Şirketimizin bir sonraki bölümü hakkında düşünürken, KDP'nin yıkıcı markalar geliştirme konusundaki geçmişi, benzer meydan okuyucu zihniyeti ve enerji kategorisi ve ötesi için paylaşılan vizyonu, markamız ve ekibimiz için doğru ev olmasını sağladı” dedi.