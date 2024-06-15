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Borsada 3 ayaklı ralli beklentisi

15.06.2024 - 09:48 | Son Güncelleme :
Borsada 3 ayaklı ralli beklentisi | Borsa İstanbul Haberleri

Hisse senedi piyasasına yönelik vergi kararının ertelendiğinin duyurulması, bayram tatili öncesi son işlem gününde borsayı hareketlendirdi. Verginin rafa kalkmasının yanı sıra hem 28 Haziran’da Türkiye’nin gri listeden çıkacağına yönelik artan beklentiler hem de Moody’s’in temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunda iki kademe birden artıracağına ilişkin öngörülerle borsada yeniden ralli yaşanması bekleniyor.

Gamze Bal / Hürriyet

BORSADA işlem vergisi planının rafa kalktığının açıklanması, bayram tatili öncesi son işlem gününde yatay seyir izlemesi beklenen Borsa İstanbul BIST 100 endeksini hareketlendirdi.

Borsa, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz” açıklamasını takip eden ilk işlem gününe pozitif başlangıç yaptı. Endeks dün güne yüzde 1.32 yükselişle 10 bin 528,92 puandan başladı. Günün ilk yarısında da yüzde 1.22 değer kazanarak 10 bin 519,02 puana yükselen endeks, haftayı yüzde 0.76 yükselişle 10 bin 471 puandan tamamladı.

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Borsayı baskılayan vergi kararının ertelendiğinin duyurulması, 28 Haziran’da Türkiye’nin gri listeden çıkacağına yönelik artan beklentiler ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in temmuzda Türkiye’nin kredi notunda iki kademe birden artıracağına ilişkin öngörülerle borsada yeniden ralli yaşanması bekleniyor.

DOPİNG ETKİSİ

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, borsanın seyrine yönelik Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Nazım Hikmet’in de bir şiirine atıf yaparcasına “Daha iyi günler henüz yaşamadıklarımız...” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun bayram tatili ve yaz rehavetine ek olarak vergi planı ile ilgili söylentilerin son haftalarda BIST 100 üzerinde baskı yarattığını söyleyen Demirtaş, “En azından hisse senedinde vergi tasarılarının askıya alınabileceği beklentileri son iki gündür BIST100’de de doping etkisi yarattı” dedi.

Bayram sonrası ‘Türkiye’nin gri listeden çıkışına ilişkin gelişmelerin’, ‘uygulanan ekonomi programına ilişkin güvenin artmaya devam etmesinin’ ve ‘küresel faizlerin ileride gerileyebileceği beklentilerinin’ BIST 100’ün gelecek 3-6 aylık dönemdeki yukarı trendini destekleyeceği öngörüsünde bulunan Demirtaş, şöyle dedi: “Hisse senetlerinde topyekün yükselişlerden ziyade sektörler ve hisseler bazında rotasyon şeklinde  hareketler olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte enflasyon muhasebesi kaynaklı şirket kârları baskı altında kalsa da  gerileyen ülke risk primi, TL’de istikrarın sağlanması ve yeniden ‘doğrudan yatırımcı’ ilgisinin artmaya başlaması, borsadaki muhtemel ralliyi destekleyecek unsurlar olacaktır.”

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‘GRİ LİSTE VE MOODY’S ALIM DALGASI YARATIR’

Hürriyet’e konuşan Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın, Şimşek’in işlem vergisi kararını ertelediklerini duyurmasının vadeli işlemler piyasasına da olumlu yansıdığını; vadeli işlemler piyasası endeks 30 kontratının akşam saatlerinde yüzde 1 civarında yükseldiği bilgisini verdi.

“Çarşambaya kadar satıcılı, çarşambadan sonra alım görüyoruz. Bu hafta olan bu. Tabii vergi ertelemesi haberinin gelmesi bu iyimserliği etkiledi. Belki dün daha yatay bir seyir olabilirdi ama verginin ertelenmesi haberinin etkisiyle pozitif bir seyir izlendi” diye konuştu.

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 28 Haziran’daki toplantısında Türkiye’nin gri listeden çıkarılacağını beklediğini ifade eden Aydın, bunun küresel fonlar açısından çok önemli olduğunu aktardı. Ayrıca, temmuz sonunda Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu iki kademe artırmasını beklediğini de kaydeden Aydın, şöyle devam etti: “Bu iki faktör borsadaki dalgalanmayı sönümlendirecektir ve endekste genele yayılan alım dalgası getirecektir. Ancak asıl sınav enflasyonun düşmeye başladığı ve faiz indirim beklentilerinin oluştuğu eylülden sonra başlayacak. Eylülden sonra piyasanın nadasa gireceğini, yatırımcıların pozisyonlarını nadasa bırakacağı bir dönem bekliyorum.”

Öte yandan Aydın, borsaya getirilecek verginin kademeli bir kazanç vergisi olması gerektiğini söyleyerek şu talepte bulundu: “Bu tip düzenlemeler öncesi piyasa katılımcılarının katılacağı bir çalıştay düzenlenerek piyasanın da fikrinin alınmasını çok önemsiyorum. Bir fon yöneticisi ve müşterilere karşı sorumlu biri olarak fikrimin sorulmasını isterim.”

 

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