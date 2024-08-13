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Borsa yükselişte

13.08.2024 - 10:04 | Son Güncelleme :
Borsa yükselişte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 9.842,18 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,62 puan ve yüzde 0,14 artışla 9.842,18 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 0,03 ile turizm ve holding oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 değer kaybederek 9.828,56 puandan tamamladı.

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Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Dünya genelinde enflasyon endişeleri yerini yavaş yavaş resesyon korkusuna bırakırken, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin tamamen ortadan kalkmaması varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlıyor.

Bugün yurt içinde gözler açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 152,4 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 22 milyar 756 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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