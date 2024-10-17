Borsa yatay seviyede

Haberin Devamı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,8 azalışla başlayarak 8.948,59 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,20 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren yüzde 0,39 ile sigorta oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kazanarak 8.956,03 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, başta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı olmak üzere bugün açıklanacak yoğun veri gündemini öncesinde karışık bir seyir izlerken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.475 puanın destek, 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.