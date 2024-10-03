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Borsa İstanbul hafif dalgalı seyirde

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#Borsa#BİST#Borsa İstanbul
Borsa İstanbul hafif dalgalı seyirde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 10:07

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 9.026,49 puandan başladı. Ardından düşüşe geçerek 9 bin puanın altına inen endeks 9035 puan seviyesinde.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,62 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.026,49 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,65 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,42 ile madencilik oldu.

Ancak ardından düşüşe geçen endeks 9 bin puanın altına indi. Ardından hafif yükseliş seyrine giren endeks 10:15 itibarıyla 9035 puandan seyrediyor. 

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,62 değer kaybederek 9.012,87 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ardından yumuşak iniş yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

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#Borsa#BİST#Borsa İstanbul

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