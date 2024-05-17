Borsa İstanbul rekor kırdı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul rekor kırdı
BİST 100 endeksi 10652 puana ulaşarak rekor kırdı.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,5 yükselişle 10369 puandan başladı. Gün içinde yükselişini sürdüren BİST 100 endeksi 10652 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise, gün içinde yüzde 4,8'i aştı.
Dolar 32,275 TL, euro 35,085 TL seviyesinde. Gram altın ise 2485 TL'den alıcı buluyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?