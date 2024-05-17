Borsa İstanbul rekor kırdı | Borsa İstanbul Haberleri

BİST 100 endeksi 10652 puana ulaşarak rekor kırdı.

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,5 yükselişle 10369 puandan başladı. Gün içinde yükselişini sürdüren BİST 100 endeksi 10652 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise, gün içinde yüzde 4,8'i aştı.

Dolar 32,275 TL, euro 35,085 TL seviyesinde. Gram altın ise 2485 TL'den alıcı buluyor.

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