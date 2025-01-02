×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARABorsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul yılın ilk işlem gününde alıcılı

Güncelleme Tarihi:

#Borsa İstanbul#Borsa#Big Para
Borsa İstanbul yılın ilk işlem gününde alıcılı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 09:58

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9.942 puanda.

Haberin Devamı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,40 puan ve yüzde 0,38 artışla 9.867.96 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 47,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,2 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,4 ile gıda oldu.

Saat 16:51 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 9.942 puanda seyrediyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Borsa İstanbul#Borsa#Big Para

BAKMADAN GEÇME!