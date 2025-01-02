Borsa İstanbul yılın ilk işlem gününde alıcılı

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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,40 puan ve yüzde 0,38 artışla 9.867.96 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 47,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,2 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,4 ile gıda oldu.

Saat 16:51 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 9.942 puanda seyrediyor.