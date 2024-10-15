Borsa İstanbul yatay seviyede

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,62 puan ve yüzde 0,12 artışla 8.709,81 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,64 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 değer kaybederek 8699,19 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyeye ineceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, ülkede hafta boyunca açıklanacak verilerin ve şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

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Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.