×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARABorsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul yatay seviyede

Güncelleme Tarihi:

#Borsa#BİST#Borsa İstanbul
Borsa İstanbul yatay seviyede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 10:13

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 8.709,81 puandan başladı.

Haberin Devamı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,62 puan ve yüzde 0,12 artışla 8.709,81 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,64 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 değer kaybederek 8699,19 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyeye ineceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, ülkede hafta boyunca açıklanacak verilerin ve şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Borsa#BİST#Borsa İstanbul

BAKMADAN GEÇME!