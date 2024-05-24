Borsa İstanbul düşüşte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,08 düşüşle 10784 puandan başladı. Saat 17:00 itibarıyla BİST 100 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 10707 puan seviyesinde. Dolar 32,235 TL, euro 34,855 TL seviyesinde. Gram altın ise 2423 TL'den alıcı buluyor.

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