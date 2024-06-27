Borsa İstanbul hafif primli | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul hafif primli
BİST 100 güne 10518 puandan başladı.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,3 yükselişle 10518 puandan başladı.
Dolar 32,876 TL, Euro 35,279 TL seviyesinde. Gram altın 2432 TL'den alıcı buluyor.
Etiketler
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?