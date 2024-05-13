Borsa İstanbul düşüşte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi saat 17:58 itibarıyla yüzde 1,4 düşüşle 10069 puanda seyrediyor. Dolar 32,222 TL, euro 34,735 TL seviyesinde. Gram altın ise 2434 TL'den alıcı buluyor.

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