Borsa İstanbul düşüşte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul düşüşte
BİST 100 endeksi 10069 puan seviyesinde.
Borsa İstanbul 100 endeksi saat 17:58 itibarıyla yüzde 1,4 düşüşle 10069 puanda seyrediyor.
Dolar 32,222 TL, euro 34,735 TL seviyesinde. Gram altın ise 2434 TL'den alıcı buluyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?