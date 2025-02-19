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Borsa İstanbul hafif alıcılı

Güncelleme Tarihi:

#Piyasa#Borsa İstanbul#BIST 100
Borsa İstanbul hafif alıcılı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 09:57

BİST 100 endeksi 9.923 puan seviyesinde.

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Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,07 yükselişle 9.923 puandan başladı. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 2,16 ile madencilik kazandırırken, en çok kaybettiren yüzde 0,11 ile ulaştırma oldu.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 36,3030 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 37,9720'den ve sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 45,8260'tan satılıyor.

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#Piyasa#Borsa İstanbul#BIST 100

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