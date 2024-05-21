Borsa İstanbul'dan yeni rekor! Endeks 11 bin puanı aştı | Borsa İstanbul Haberleri

BİST 100 endeksi 11 bin puanı aşarak rekor kırdı.

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,2 yükselişle 10767 puandan başladı. Ardından BİST 100 endeksi 11 bin puanı aşarak 11 bin 078 puana ulaştı ve rekor kırdı.

Dolar 32,212 TL, euro 35,014 TL seviyesinde. Gram altın ise 2496 TL'den alıcı buluyor.

Etiketler