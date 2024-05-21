Borsa İstanbul'dan yeni rekor! Endeks 11 bin puanı aştı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul'dan yeni rekor! Endeks 11 bin puanı aştı
BİST 100 endeksi 11 bin puanı aşarak rekor kırdı.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,2 yükselişle 10767 puandan başladı. Ardından BİST 100 endeksi 11 bin puanı aşarak 11 bin 078 puana ulaştı ve rekor kırdı.
Dolar 32,212 TL, euro 35,014 TL seviyesinde. Gram altın ise 2496 TL'den alıcı buluyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?