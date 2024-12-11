Borsa İstanbul alıcılı

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Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,3 yükselişle 10.132 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 0,13 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündemi öncesinde temkinli bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.