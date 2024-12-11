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Borsa İstanbul alıcılı

Güncelleme Tarihi:

#BİST#Borsa İstanbul#Big Para
Borsa İstanbul alıcılı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 09:59

BİST 100 endeksi 10.132 puanda.

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Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,3 yükselişle 10.132 puandan başladı. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 0,13 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündemi öncesinde temkinli bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

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#BİST#Borsa İstanbul#Big Para

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