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Borsa güne yükselişle başladı

05.09.2024 - 10:29 | Son Güncelleme :
Borsa güne yükselişle başladı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 10.030,51 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,58 puan ve yüzde 0,46 artışla 10.030,51 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80 ve holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen bankacılık oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 9.984,93 puandan tamamladı.

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Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını beslemesiyle satıcılı bir seyir hakim olurken, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk iştahını törpülerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.750 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


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