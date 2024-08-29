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Borsa güne yükselişle başladı

29.08.2024 - 10:15 | Son Güncelleme :
Borsa güne yükselişle başladı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 9.762,37 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,21 puan ve yüzde 0,05 artışla 9.762,37 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile tekstil ve kimya, en çok gerileyen yüzde 0,33 ile orman kağıt basım oldu.

Dün dar bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 9.757,16 puandan tamamladı.

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Küresel piyasalar, dün Nvidia'nın olumlu bilanço sonuçlarına karşın satış ağırlıklı seyrini sürdürürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.

Öte yandan, 30 Ağustos Cuma gününün Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle Borsa İstanbul'da yarın işlem gerçekleşmeyecek.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek olabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme ve 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.650 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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