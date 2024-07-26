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Borsa güne yükselişle başladı

26.07.2024 - 10:38 | Son Güncelleme :
Borsa güne yükselişle başladı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 artışla 10.911,92 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,44 puan ve yüzde 0,37 artarak 10.911,92 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,42 ile turizm oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 azalışla 10.871,48 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de açıklanan verilerden alınan karışık sinyallerle yön arayışının sürdüğünü belirterek, teknoloji hisselerindeki satış baskısının yavaşlamasının dikkati çektiğini söyledi.
ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyürken, beklentileri aşan büyüme verisi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsünü destekliyor.

Bununla birlikte Fed'in bu yıl kaç kez faiz indirimine gideceği yatırımcıları meşgul eden ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, eylül ayından itibaren Banka'nın 3 kez faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.

Öte yandan, yoğunlaşan bilanço sezonunda açıklanan sonuçlar da hisse ve sektör bazlı oynaklığı beslemeyi sürdürüyor.

Bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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