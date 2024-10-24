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Borsa İstanbul alıcılı seyirde

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#Borsa İstanbul#BİST#Borsa
Borsa İstanbul alıcılı seyirde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 10:03

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8.850 puan seviyesinde.

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BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 64,36 puan ve yüzde 0,74 artışla 8.779,05 puanla başladı. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile sigorta oldu.

Saat 11:10 itibarıyla endeks 8.850 puan seviyesine yükseldi. 

Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

 

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#Borsa İstanbul#BİST#Borsa

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