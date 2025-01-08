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ABD'de mortgage başvuruları azaldı

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#ABD#Mortgage#Big Para
ABDde mortgage başvuruları azaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 17:44

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,99'a çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 3,7 azaldı.

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Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 3 Ocak ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 3,7 düştü.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 7 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 2 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,97'den 6,99'a çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,43'ten yüzde 6,46'ya ulaştı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, artan oranların alıcıları piyasaya girmekten caydırmaya devam etmesi ve satın alma faaliyetlerine sekte vurması nedeniyle mortgage başvurularının azaldığına dikkati çekti.

Kan, 30 yıl vadeli mortgage faiz oranının üst üste dördüncü hafta artarak Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirterek, yeniden finansman başvurularının da yüksek oranlara rağmen arttığını ifade etti.

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#ABD#Mortgage#Big Para

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