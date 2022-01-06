Piyasalar tepetaklak! Bitcoin'de 42 bin dolar önemli | Bitcoin Haberleri

ABD Merkez Bankası'nın şahin açıklamalarından sonra kripto para piyasaları sert aşağı hareket etti. Huobi Global Araştırma Müdürü Süllü, Bitcoin fiyatlarında 42 bin dolar seviyesinin kritik olduğuna dikkat çekerek, "Teknik olarak zirveden itibaren var olan alçalan trend 42 bin dolar seviyesinden geçmekte. Bu nedenle geldiği noktalarda tutunabilirse yeniden 50 bin dolar bölgesine tepkiler gelebilir" şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin yayınlanan tutanaklar piyasalar tarafından oldukça 'şahin' bulunurken; Fed'in ilk faiz artırımının mart ayında yapılacağına dair beklentiler de kuvvetlendi. Bu açıklamalara kripto para piyasaları da sert tepki verirken; kripto paraların toplam piyasa değeri 2 trilyon dolara kadar geriledi. Şimdi gözler cuma günü ABD kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam ve işsizlik verilerinde olacak. Oldukça kritik olan bu iki veri, Fed'in faiz artırım takviminin zamanlamasının netleşmesi açısından belirleyici olacak.

Yeni yıla 47 bin 500 doların üzerinden başlayan Bitcoin fiyatları, bugünkü işlemlerde 42 bin 478 dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin (BTC), gün içerisinde en yüksek 44 bin 297 dolara yükselirken; saat 13:44 itibarıyla yüzde 2,78 oranında düşüşle 42 bin 796 dolar seviyesini gördü.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum fiyatları ise, 3 bin 303 dolar seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 3 bin 632 dolar seviyesini gördü. Ethereum (ETH), şu dakikalarda yüzde 6,65 oranında düşüşle 3 bin 356 dolar seviyesini gördü.

ŞAHİN TONDA FOMC TUTANAKLARI KRİPTO PARALARI AŞAĞIYA ÇEKTİ

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

14-15 Aralık tarihli FOMC toplantısına ilişkin yayımlanan tutanakları piyasa oldukça şahin buldu. İstihdam piyasasının sıkı olduğu ve 8,8 trilyon dolarlık bilançonun ‘yüklü’ şekilde azaltılması gerektiği belirtildi. Aralık ayındaki toplantıda yayımlanan beklentilerin yer aldığı projeksiyonda da FOMC üyeleri 2022’de üç faiz artışını işaret etmişti. Dünkü tutanakların ardından ilk kez Fed’in mart ayında faiz artırma olasılığı yüzde 70’in üzerine çıktı. Yarın açıklanacak ABD ortalama saatlik kazançlar-tarım dışı istihdam-işsizlik oranı verileri oldukça önem kazandı. Eğer veriler kuvvetli bir şekilde ‘sıkı’ istihdam piyasasını destekliyorsa bundan sonrası için ‘şahin’ fiyatlama daha da ağırlık basacak. Kazakistan, Çin’den sonra en büyük Bitcoin üreticisi ve oradaki enerji maliyetleri ile birlikte olaylar da takip ediliyor.

Dünkü düşüşle birlikte Bitcoin yüzde 7 civarında geriledi ve kripto paraların toplam piyasa değeri 2 trilyon dolara gerileyerek son iki haftada 300 milyar dolar kadar değer kaybetti. 42 bin dolar seviyesinde gördüğümüz Bitcoin bu bölgelerde oldukça kritik önem taşıyor. 2021’de bireysellerin yoğunlukla aldığı fiyat aralığı 40 bin - 45 bin dolar seviyesiydi. 59 şirketin alım ortalaması ise 30 bin - 35 bin dolar bölgesiydi. Teknik olarak zirveden itibaren var olan alçalan trend 42 bin dolar seviyesinden geçmekte. Bu nedenle geldiği noktalarda tutunabilirse yeniden 50 bin dolar bölgesine tepkiler gelebilir.

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