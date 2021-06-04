Piyasa hacmi 1.7 trilyon dolarda! İşte son gelişmeler | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarına dönük düzenleme açıklamalarının da etkisiyle, piyasalarda toplam hacim 1.7 trilyon dolarda tutunuyor. Varlık yönetim şirketi Amundi’nin CIO Blanque, Bitcoin gibi kripto para varlıklarını "finansal piyasalarda oluşan balonların bir belirtisi" dedi. Gündemine "dijital kron"u alan İsveç Merkez Bankası’nın Başkanı Ingves, kripto paralarla ilgili düzenlemelerin değişik zamanlarda ve biçimlerde gelebileceğini söyledi.

ABD’deki "düzenleme çerçevesi"ne ilişkin açıklamaların ardından, gündemine "dijital kron"u alan İsveç Merkez Bankası’nın Başkanı Stefan Nils Magnus Ingves, kripto paralarla ilgili düzenlemelerin değişik zamanlarda ve biçimlerde gelebileceğini vurguladı.

Kripto para piyasalarına dönük düzenleme açıklamalarının da etkisiyle, piyasalarda toplam hacim 1.7 trilyon dolarda tutunuyor. Varlık yönetim şirketi Amundi’nin baş yatırım sorumlusu (CIO) Pascal Blanque, Bitcoin gibi kripto para varlıklarını "finansal piyasalarda oluşan balonların bir belirtisi" diye nitelendirdi.

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Basın toplantısında, "Bitcoin, merkez bankalarını dijital paraları benimsemeye itmesiyle hatırlanacaktır" diyen Blanque’a göre, hükümetler ve düzenleyici kurullar "bu müziği durduracaklar."

Avrupa’nın en büyük varlık yönetim şirketi olan Amundi yaklaşık 1.7 trilyon euro tutarında fon yönetiyor.

Son 24 saat içinde 37 bin 456 ve 39 bin 478 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.46 düşüşle 37 bin 663 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 0.31 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 705 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2 bin 689 ve 2 bin 891 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.34 düşüşle 2 bin 739 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 1.99 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 318 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 399 ve 432 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.51 düşüşle 405.12 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 12.12 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 710 milyar dolar ile 1.7 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 64 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden sekiz birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 10 bin 276 kripto para biriminin işlem gördüğü 393 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.5’ini Bitcoin, yüzde 18.8’ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 121 milyar dolar düzeyindeydi.

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