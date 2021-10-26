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Mastercard'dan kripto para adımı

26.10.2021 - 10:20
Mastercard'dan kripto para adımı | Bitcoin Haberleri

Mastercard, müşterilerinin tüketicilerin kripto para alıp satmasına, kripto paraya dayalı özel fırsatlar sunmasına ve kripto para banka ve kredi kartlarının düzenlenmesini kolaylaştırmasına olanak tanıyacağını bildirdi.

Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard'dan yapılan açıklamada, Mastercard'ın dijital varlık platformu Bakkt ile iş birliği yaptığı belirtildi. Söz konusu iş birliği kapsamında tüketicilerin dijital varlık ekosistemine erişiminin artacağına işaret edilen açıklamada, Mastercard'ın ortaklarına kripto para birimi çözümleri sunabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu çözümlerin tüketicilerin Bakkt platformu tarafından desteklenen cüzdanlar aracılığıyla dijital varlıkları satın alma, satma ve elinde tutma kabiliyeti ile markalı kripto para banka ve kredi kartlarının düzenlenmesi olduğu aktarıldı.

Şirketin açıklamasında, Mastercard'ın kripto para birimini özel fırsatlara ilişkin çözümlere de entegre edeceği ve ortaklarının ödül olarak kripto para birimi sunmasına ve sadakat puanları ile diğer dijital varlıkların takas edilmesine olanak tanıyacağı ifade edildi.


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