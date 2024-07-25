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MASAK'tan kripto güncellemesi

25.07.2024 - 10:16 | Son Güncelleme :
MASAK'tan kripto güncellemesi | Bitcoin Haberleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto varlık hizmet sağlayıcıları şüpheli işlem bildirimi rehberi ve formu ile "MASAK Online" sisteminde güncelleme yaptı.

MASAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, yükümlülerin MASAK'a şüpheli işlem bildirimlerini göndermeleri gerekiyor. Ayrıca MASAK, genel ve sektörel mahiyette şüpheli işlem bildirim rehberleri yayınlamaya yetkili konumda bulunuyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları sektörüne özgü şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen rehber ve form, sektör temsilcilerinden alınan görüş ve önerilerle, "Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu" çerçevesinde güncellendi.

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Güncellemeyle kripto varlık hizmet sağlayıcıların çalışma sistematiği ve kripto varlıkların işlem sistematiğine uygun şüpheli işlem bildirim formu geliştirildi.

Söz konusu form sadeleştirilerek güncel finansal teknolojilerin tümünü kapsaması sağlandı.

Sektöre özgü işlem ve hesap tipleri, gelişen ve değişen suç tipolojileri göz önünde bulundurularak yeni şüpheli işlem tipleri, bildirim kategorilerine terör örgütü bilgileri ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı kategorileri, şüpheli işleme ilişkin açıklama alanında bildirimlerin kalitesini artırmaya yönelik kontrol noktaları rehbere dahil edildi.

Referans değer tabloları güncellenerek kodlamalar değiştirildi.

Kimlik tespit türü ve işleme aracılık eden finansal kuruluş bilgileri bölümleri rehbere eklendi.

Yeni şüphe kategorileri dahil edilerek şüphe kategorisi seçimi zorunlu hale getirildi.

Öte yandan, elektronik ortamda bildirime imkan sağlayan "Masak Online 1.0" sistemi de güncel teknoloji ile yeniden tasarlandı ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların hizmetine sunuldu.

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"Masak Online 2.0" projesi ile erişim güvenliği artırıldı, esnek ve sektöre özgü yapıların oluşturulmasına imkan sağlandı. Yükümlülerin daha hızlı ve kolay şekilde bildirim yapabilmeleri için XML kılavuzu hazırlanarak sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki gereklilikleri yerine getiren ve bu çerçevede faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 26 Temmuz'dan itibaren şüpheli işlem bildirimlerini söz konusu rehberde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gönderecek.


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