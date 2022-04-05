Lider Filo’nun halka arzı tamamlandı | Bitcoin Haberleri

Şirketin sermayesi halka arz sonrasında 53 milyon TL’den 66 milyon TL’ye yükseldi. Tamamlanan talep toplama süreci sonunda, ek satışla birlikte toplam sermayenin yüzde 30.91’ine karşılık gelen paylar halka arz edildi.

Lider Filo’nun Borsa İstanbul’daki halka arzı tamamlandı. 294 bin 466 yatırımcının katıldığı halka arza 3.09 kat talep gelirken, halka arzın toplam büyüklüğü 380.460.000 TL oldu.

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