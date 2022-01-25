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Kriptoların spekülatif imajı kırılacak mı?

25.01.2022 - 12:19
Kriptoların spekülatif imajı kırılacak mı? | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarında, 2022'de devreye alınacak regülasyonların da etkisiyle piyasanın spekülatif imajının tümüyle kırılması bekleniyor.

 

2021'i sert dalgalanmaların gölgesinde kapatan kripto para piyasasındaki gelişmeler, dengelerin yerine oturmaya başladığını gösteriyor. CoinMarketCap verilerine göre; 4 yıl öncesinde piyasanın yüzde 95'ine hakim olan Bitcoin'in ağırlığı 2021'de yüzde 40'lara kadar geriledi. Kripto varlıklar arasında ilk 10'da yer alan Ethereum, Tether, BNB, Cardano gibi para birimlerinin piyasadan aldığı pay ise yüzde 20'lere uzandı. En çok tercih edilen kripto para birimi Ethereum 2021'de yüzde 400'ün üzerinde değer kazanırken, Bitcoin yüzde 70'te kaldı.

DHA'nın haberine göre; pandemi sürecinde kısmen ertelenen regülasyonların 2022'de piyasayı spekülatif olmaktan kurtaracağını belirten Paritex CEO’su Özgür Serkan Uslu, 2021, kripto para birimleri üzerinden yapılan yasadışı faaliyetlerin azaldığı bir dönem oldu. Bu süreç dolandırıcılık vakaların üzerinde de etkili oldu ve piyasa güven tazeledi. Pazar payı daralan Bitcoin'in piyasayı domine eden imajı yıkıldı. Bitcoin dışındaki kripto varlıkların değerindeki artış ise dengelerin oturduğunu gösteriyor dedi.

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BALİNALARIN KÜÇÜK BALIĞI YUTTUĞU DÖNEM KAPANDI

Kripto para piyasasında sağlanan korelasyonun dengelerin yerine oturduğunun bir göstergesini oluşturduğunu kaydeden Özgür Serkan Uslu, Kripto para piyasalarına yönelik veri sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Kaiko'nun paylaşımlarına göre, "Bitcoin'in Nasdaq ile korelasyonu 0,61 puana gelirken S&P 500 ile korelasyonu ise 0,58 puanda kaldı. Bu Bitcoin'in geleneksel yatırım araçlarına yakın bir hareket kazandığını gösteriyor. Bitcoin'de büyük yatırımcı olarak tanımlanan balinaların işlem hacminin azalması da piyasa dengesini destekledi. Böylece küçük yatırımcılara alan açılıyor. Balinaların küçük balığı yuttuğu dönem kapandı. Piyasada yatırımcı dengesi de kuruldu ifadelerinde bulundu."

YATIRIMLAR GÜVENLİ HAVUZDA

Kripto para piyasasının regülasyonlarla eş zamanlı olarak NFT, GameFi, DeFi, Metaverse gibi yeni yatırım enstrümanlarının yaygınlaşmasıyla ekosistemdeki konumunu yükselteceğine değinen Uslu, Paritex olarak 3 kıtada sunduğumuz blok zincir teknolojileri ve üst düzey güvenlik altyapımız ile alım-satım işlemlerine güvenli bir yapı kazandırdık. Kripto para piyasası ve blok zincir dünyasındaki çözüm merkezi konumumuzla yatırımları üst düzey güvenlik önlemleriyle donattığımız havuzumuzda barındırıyoruz. Kripto varlıkları çevrim dışı çoklu imzalı soğuk cüzdanlarda her türlü siber saldırıdan uzakta koruma altına alıyoruz dedi.

YERLİ KRİPTO PARA PROJELERİNE DESTEK

Uslu açıklamasının devamında, 2022 yılında da Türkiye'den çıkacak olan yerli kripto para projelerine Paritex olarak destek olacağız. Ekosisteme katkı sağlayacak olan yerli kripto para projelerinin global projeler haline gelmesinde kuluçka görevini icra edeceğiz. Nihai hedefimiz yurt dışındaki dövizi ülkemize getirerek ekonomimize katkı sağlamak dedi.


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