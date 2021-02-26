‘Kripto’ şikâyet | Bitcoin Haberleri

2021 yılında kripto parayla ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derleyen Şikâyetvar’ın verilerine göre, bu konudaki şikâyetlerin artış oranı Şubat 2021’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 bin 616’ya ulaştı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; son yılların en çok konuşulan yatırım araçlarından olan kripto paralara ilgi 2021’de zirve yaptı. Özellikle Bitcoin’e yapılan yatırımlar ve televizyonda çıkan haberler tüketicilerin kripto paralardan daha da haberdar olmalarına olanak sağladı. Bir gün önce zirve yapıp ardından yüzde 15’lik düşüşler görülen bu yatırım aracıyla ilgili şikâyetlerde de adeta patlama yaşandı. Şikâyetvar, son günlerin en çok konuşulan konularının başında gelen kripto para borsasını ve dijital paraları inceleyerek en çok şikâyet edilen konuları bir araya getirdi.

ZİRVE YAPTI

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında yüzde 16 ile dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer alan Türkiye’de konuyla ilgili şikâyet artışı da zirve yaptı. Şikâyetvar verilerine göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili 2018’de 2 bin 40, 2019’da 734, 2020’de 7 bin 425 şikâyet geldi. Bu yatırım aracıyla ilgili 2019-2020 verilerini karşılaştırmasına göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili şikâyet artış oranı yüzde 912 oldu. Kripto paralarla ilgili 2020’de en çok şikâyet edilen ay nisan olurken, 2021’in ikinci ve beşinci haftasında şikâyetler zirve yaptı.

HAFTALIK ŞİKÂYET 1.056

2021 Şubat ayıyla 2020’nin aynı dönemi karşılaştırıldığında kripto parayla ilgili şikâyet artış oranı yüzde 8 bin 616’ya yükseldi. Bu yatırım aracına dair geçen yıl, haftada ortalama 139 şikâyet gelirken, 2021’de haftalık ortalama şikâyet sayısı 1.056’lara ulaştı. 2020 Şubat ayı verileriyle 2021 Şubat verileri karşılaştırıldığındaysa sektöre olan ilginin artışı ve artan şikâyet sayısının yükselişi dikkati çekiyor. 2020 Şubat ayında kripto parayla ilgili toplam 109 şikâyet gelirken, 2021 Şubat ayında bu sayının 9 bin 500’lere kadar yükseldiği görülüyor.

‘10 BİN DOLARLIK YATIRIM GÖRÜNMÜYOR’

Bir kullanıcı hesabında bulunan 10 bin dolarlık kripto parasının artık gözükmediğinden şikâyet ederken, bir diğer kullanıcı ise alım satımlardaki olağandışılıklara dikkati çekerek, “Kripto para alım satımı yapıyorum. Kaç defa denedim ve gözlemledim. Ben kripto parayı almadan önce hızlı hızlı artıyor, ama ne tesadüftür ki her alımdan sonra bu yükselmeler duruyor ya da hızlıca düşüyor” ifadelerini kullandı.

‘İNSANLAR KORKUYOR’

Bir kullanıcı, şikâyet mesajında para çekimi için telefona onay gelmediğini ve sorunla ilgili yazdığı maillere cevap verilmediğini belirtti. Kripto para alım satımında sorun yaşayan bir başka kullanıcı ise, “Para yatırırken maksimum 2 dakikada işlem gerçekleşirken para çekmede böyle problem olmamalı. Hem güven sarsıyor hem insan korkuyor” ifadelerini kullandı. Diğer kullanıcılar da kripto para piyasası yükseldiğinde sistemin kapatılmasından şikâyet etti. Borsa yükseldiğinde sistemin kapatıldığını belirten bir kullanıcı, “Lütfen artık biri bunlara ‘dur’ desin” ifadelerini kullandı.

‘TRANSFER İŞLEMLERİ YAVAŞ’

Verilere göre kripto paralar en çok, “Kripto para yükselince satım yapmaya, düşünce alım yapmaya firmaların engel olması, transfer işlemlerinin yavaş olması, paranın hesaba geçmemesi, üye temsilcilerinin yatırım yapana kadar fazla ilgili davranıp zarara uğrayınca cevap vermemesi, hesap kapatma işleminin yapılamaması, sisteme giriş yapılamaması, ve hesabın firma tarafından sıfırlanması” gibi konulardan şikâyetler yazıldı.

‘YÜKSEK KOMİSYON ALDILAR’

Şikayetlerden birinde bir kullanıcı aynı gün yaptığı alış-satış işlemlerinden yüksek komisyon ücretleri alındığını söyledi. Kullanıcı şikâyetini, “Kafasına göre farklı farklı kesintiler yapılmış” sözleriyle dile getirdi. Başka bir kullanıcı kripto parasını başka hesaba aktarırken sorun yaşadığını belirterek destek ekibinin yokluğundan şikâyet etti.

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