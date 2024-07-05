Kripto paraların toplam değeri geriledi | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasasının değeri Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtmaya başlamasıyla yüzde 7,7 azalarak 2 trilyon doların altına düştü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, saat 11.45 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 6'ya yakın düşüş yaşayan Bitcoin, 54 bin 250 dolar seviyesine geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 9,6 değer kaybederek 2 bin 864 dolar seviyesine indi.

Küresel kripto para piyasasının değeri, 24 saatte yüzde 7,7 azalarak 1 trilyon 980 milyar dolara düştü.

Haberin Devamı

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtmaya başladığına yönelik raporlar nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Artık faaliyet göstermeyen Mt. Gox borsasının yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki kripto varlıkları bu ay kademeli bir şekilde sahiplerine dağıtması beklenirken, yatırımcılar, bu varlıkların önemli bir kısmının satılacağından endişe ediyor.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın adaylıktan çekilme ve yerine "kripto para karşıtı" bir adayın gelme ihtimalinin de söz konusu varlıklarda satış baskısı yarattığını belirtiyor.

2023'ün son çeyreğinden itibaren fiyatı yükseliş eğilimine giren Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) 11 Bitcoin spot ETF'si başvurusunu onaylamasının ardından 14 Mart'ta 73 bin 750 dolar seviyesine çıkarak rekor kırmıştı.

Etiketler