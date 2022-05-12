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Kripto paralarda kan kaybı sürüyor!

12.05.2022 - 11:07 | Son Güncelleme :
Kripto paralarda kan kaybı sürüyor! | Bitcoin Haberleri

Küresel piyasalarda negatif seyir yaşanırken; bundan en çok etkilenen kripto para piyasası oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin 17 ayın en düşük seviyesini; Ethereum ise 10 ayın ayın dip seviyesini gördü.

Dün açıklanan ABD nisan ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle kripto para piyasalarında sert düşüşler görülürken; veri sonrası Bitcoin bir haftada ikinci defa 30 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Bugün ise kripto para piyasasında kayıplar derinleşirken; deprem yaşandı demek yanlış olmayacaktır. Derinleşen bu düşüşte, stabilkoin Terra UST’nin çöküşü ve yatırımcıların kripto para piyasalarına karşı yaşadığı güven kaybı öne çıkıyor.

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, 26 bin 614 dolar seviyesine kadar gerileyerek Ocak 2021 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bitcoin bugün içerisinde en yüksek 30 bin 177 dolar seviyesini görürken, saat 10:40 itibarıyla yüzde 2,85 oranında düşüşle 27 bin 651 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 30’un üzerinde değer kaybederken; piyasa değeri 523 milyar dolar oldu.

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İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, bugünkü işlemlerde 1770 dolar seviyesine kadar değer kaybederek; Temmuz 2021 tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. ETH, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 5,08 oranında düşüşle 1 bin 939 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en yüksek ise 2 bin 193 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 35’in üzerinde değer kaybetti.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 14,57 oranında değer kaybederek 1,17 trilyon dolara geriledi.


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