Kripto paralarda güçlü yükseliş! Kaderleri belli olacak | Bitcoin Haberleri

Kripto para yatırımcılarının gözü Başkan Biden'ın bu hafta imzalaması beklenen kararnamede olurken; uzmanlar kripto paraların kaderinin belli olabileceğini belirtiyor.

Şenay Zeren

Bitcoin fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden'in kripto para kararnamesi imzalayacağına dair açıklamasının ardından 42 bin doların üzerini gördü. Bitcoin 4 gündür yaşanan değer kaybından sonra dün pozitife dönerken; bugün içerisinde en yüksek 42 bin 413 doları gördü. En popüler kripto para birimi olan Bitcoin, gün içerisinde 38 bin 424 dolara kadar gerilerken; saat 14:14 itibarıyla yüzde 9,35 yükselişle 42 bin 167 dolardan işlem görüyor.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise, bugün 2 bin 552 dolar ile 2 bin 773 dolar seviyesi arasında hareket ederken; şu dakikalarda yüzde 7,73 oranında yükselişle 2 bin 755 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın bu hafta içerisinde, ABD hükümetinin uzun süredir beklenen kripto para stratejisini ortaya koyacak olan kararnameyi imzalaması bekleniyor. Konuya yakın kaynaklara göre Başkan Biden'in imzalayacağı kararname, federal kurumlara dijital varlıklar için yapılması gerekebilecek potansiyel düzenleyici değişiklikleri, ulusal güvenliğe etkilerini ve ekonomik etkilerini değerlendirme görevi verecek.

KRİPTO PARALARIN KADERİ BELİRLENECEK

Kadir Kurtuluş - Avrasya Blockchain ve Kriptopara Araştırmaları Derneği Başkanı

İkinci Dünya Savaşı sırasında Bretton Woods anlaşması ile dünya ekonomi kurgusu belirlendi. Altın dolar ilişkisi ve doların rezerv para olması bu anlaşma ile sağlandı. Akabinde Başkan Roosevelt’in 1945 öldü. İkinci Dünya Savaşı’nın son aylarında Roosvelt’in yerine Başkan Yardımcısı Truman’ın gelişi ile Japonya’ya atom bombası atıldı, NATO ve Varşova Paktı kurularak soğuk savaş dönemi başladı ve birçok önemli gelişme peşi sıra geldi.

Günümüze geldiğimizde; mevcut ekonomi kurgusunun ve para sisteminin çatırdadığını görüyoruz. Karşılıksız basılan para miktarı bilinememekte; kısacası 1944‘te başlayan ve 1971‘de genişleyen ve kontrolünü kaybeden sistemin sonuna gelindiğini görüyoruz. Tam bu sırada yaşanan Covid salgını, tüm ülkelerin ekonomik krize girmesi ve enflasyonla boğuşması ve nihayetinde Rusya-Ukrayna savaşı bir şekilde mevcut sistemin değişmesi için mükemmel bir ortam sağladı. Zira ekonomi kurgusundaki değişimlerin her zaman büyük salgınlar ve savaşlar sonrasında geldiğini görmekteyiz. Burada olaya komplo olarak bakıp Tümdengelim ya da olayların akışına göre bakıp Tümevarım yapabiliriz. Ama geldiğimiz noktada tarih tekerrür ediyor ve dünya yine benzer bir sonuca gidiyor.

Başkan Biden’ın bu açıklaması belki tarihi bir açıklama olarak kayıtlara geçmeyecek ama bu kararname sonrasında geliştirilecek çözümler Blockchain teknolojisi ve dolayısıyla kripto paralara dayalı yeni ekonomi kurgusunun temellerini atacak.

BİTCOİN YASAL DÜZENLEMELERLE SERT GERİLEYEBİLİR

Bu açıklama sonrasında planlanan düzenlemeler mevcut merkeziyetsiz kripto para birimlerinin kaderini belirleyecektir. ABD Merkez Bankası (Fed) gibi kurumlara bağlı CBDC olarak adlandırılan Merkez Bankası kripto para birimlerine yönelinmesi halinde, Bitcoin gibi mevcut merkeziyetsiz kripto paraların akıbeti belirsiz olacaktır. Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralar her ne kadar önemli imkanlar sunsalarda, yasal düzenlemeler ciddi anlamda gerilemelerine sebebiyet verecektir.Tüm bu gelişmeleri sadece savaş eksenli okumak yanlış olur. Blockchain teknolojisi ve NFT‘ler sayesinde içerisinde varlık yönetimi barındıran Metaverse’ler gibi büyük pazarların oluşması da yeni ekonomi kurgusuna yönelik bu tip hazırlıkların ana sebeplerindedir.