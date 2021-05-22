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Kripto paralarda deprem sürüyor! İşte son durum

22.05.2021 - 13:37
Kripto paralarda deprem sürüyor! İşte son durum | Bitcoin Haberleri

Çin’in finans sektörüne getirdiği yasak ve sonrasında ABD’de vergilendirme açıklamalarının etkisiyle gelen satışlarla Bitcoin 33 bin 600 dolar düzeyine kadar geriledi. Bitcoin fiyatları saat 13.17 itibarıyla yüzde 8.71 oranında düşüşle 37 bin 230 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum fiyatları ise, şu dakikalarda yüzde 14.12 oranında düşüşle 2 bin 370 dolar seviyelerinde...

Çin’in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın yanında, ABD’de vergilendirme ve düzenlemeye ilişkin açıklamaların da etkisiyle, gelen satışlarla, en büyük hacimli birim Bitcoin 33 bin 600 dolar düzeyine kadar inerken, piyasalarda toplam hacim de 1.5 trilyon dolara geriledi.

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, CNN Businessin kripto piyasalarındaki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlarken, daha önce birkaç kez daha yaşandığına işaret ederek, piyasa çöküşünden endişe duymadığını söyledi ve "Şimdiye kadar bu büyük kripto balonlarından en az üç tanesini gördük. Ve çoğu zaman, balonların durmasının nedeni, teknolojinin henüz orada olmadığını açıkça ortaya koyan bazı olayların meydana gelmesidir" dedi.

Son 24 saat içinde 33 bin 616 ve 41 bin 736 dolar arasında dalgalanan Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 77 milyar dolarlık düşüşle 682 milyar dolara indi.

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Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2 bin 113 ve 2 bin 804 dolar arasında dalgalanırken, birimin haftalık kaybı yüzde 43.97 ve piyasa hacmi de 262 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.09 düşüşle 1.00 dolardaydı. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.12 ve piyasa hacmi de 58 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 527 milyar dolara kadar geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan’da 2.0 trilyon, 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 97 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9 bin 996 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.7’sini Bitcoin, yüzde 17.2’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 229 milyar dolar düzeyindeydi.

 


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