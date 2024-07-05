Kripto paralarda deprem! Sert düşüş var | Bitcoin Haberleri

Kripto paralardaki dalgalanma serüveni devam ediyor. Bitcoin 4 ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

ABD Başkanlık seçimlerinin adaylarından olan mevcut başkan Joe Biden'ın aday olup olmayacağı belirsizliği devam ederken Bitcoin fiyatları da 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bitcoin yüzde 6 civarında kayıla 54 bin 991 dolara kadar geriledi.

Etherum fiyatı yüzde 8 düşüşle 2,891 dolara kadar gerilemenin ardından şu sıralarda 2926,70 dolar seviyesinde bulunuyor.

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TRUMP'A KARŞI PERFORMANSI DÜŞÜK KALDI

Biden'ın Trump'a karşı performansının düşük kalması nedeniyle ve Biden'ın daha az kripto para yanlısı biriyle değiştirilmesi olasılığı düşüşü tetikliyor.

MT. GOX ÖDEME YAPIYOR

2014 yılında iflas eden Mt. GOX'un kripto alacaklarını geri ödemeye başlaması ve ödemesini alanların da satışa geçtiğine dair öngörüler de düşüşte etkili oluyor.

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