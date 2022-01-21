Kripto paralarda deprem! Bitcoin’de 36 bin dolar tehlikesi | Bitcoin Haberleri

Kripto para fiyatları, ABD borsalarında yaşanan hızlı düşüşler sonrası sert geriledi. Bitcoin fiyatları, 38 bin dolara kadar çekilirken; Ethereum fiyatları ise, 3 bin doların altını gördü. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü,"Bitcoin’de 36 bin dolar tehlikesi henüz bitmedi; ancak dünkü düşüş sonrası ufak tepkiler gözlemlenebilir" şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Kripto paraların genelinde düşüş eğilimi hakimken, ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş sonrası sert geriledi. Bitcoin fiyatları, piyasalarda risk iştahının azalması ile 5 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Bitcoin, böylelikle yaklaşık olarak 5 ayın dibini görürken; 42 bin 727 dolar seviyesinden, 38 bin 253 dolara kadar geriledi. Bitcoin saat 11:43 itibarı ile yüzde 8,32 oranında düşüşle 39 bin 157 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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ETHEREUM 4 AYIN DİBİNDE

En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum fiyatları ise, 30 Eylül tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; 2 bin 810 dolara kadar geriledi. Ethereum, şu dakikalarda yüzde 9,58 oranında düşüşle 2 bin 888 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yüzde 8'in üzerinde değer kaybederek 1,83 trilyon dolara kadar geriledi.

BİTCOİN’DE 36 BİN DOLAR TEHLİKESİ HENÜZ BİTMEDİ

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Kripto paraların genelinde satıcı seyir söz konusu. Düşük risk iştahının yanı sıra beklenen volatilite de düştükçe yatırımcılar bu bölgeleri dip olarak değerlendirmek yerine bekle-görü tercih ediyor. Bitcoin’de 36 bin dolar tehlikesi henüz bitmedi; ancak dünkü düşüş sonrası ufak tepkiler gözlemlenebilir. Bitcoin’de 44 bin dolar duvarı aşılmadığı sürece seyir 38 bin – 43 bin dolar aralığında yatay seyredebilir” şeklinde değerlendirdi.

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