Kripto paralar yükselişte! Devamı gelir mi? | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasaları sert düşüş sonrası toparlanma çabasını sürdürürken; Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü'nün kripto para yatırımları ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Geçtiğimiz hafta sonuna yüzde 20’ye yakın sert kayıpla başlayan kripto para piyasasında toparlanma çabası sürüyor. Yaşanan düşüşün sebebi olarak, Omicron varyantı, Fed'in faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalinin kuvvetlenmesi ve Evergrande krizi gösteriliyor. Bundan sonraki süreç için ise, Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Düşüşte önemli bir payı olan Evergrande’nin pazartesi gününe kadar 82,5 milyon dolar ödemesini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu nedenle ödemenin yapılmaması makro ve kripto para piyasasını olumsuz etkileyebilir” şeklinde uyardı.

Bitcoin fiyatları bugün 51 bin dolar seviyesinin üstünü görürken, saat 13.46 itibarıyla yüzde 4,88 oranında yükselişle 51 bin 305 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum fiyatları ise, aynı dakikalarda yüzde 4,51 oranında yükselişle 4 bin 395 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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KRİPTO PARALARDA KALDIRAÇLI HACİM YİNE YÜKSELİŞTE

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Cumartesi günü 2,5 milyar dolarlık pozisyonları tasfiyesinin ardından kripto paraların toplam piyasa değeri 2,3 trilyon dolara çıktı. Ancak son iki gündür yaşanan yükseliş yeni bir trendin başlangıcı olup olmadığına yönelik soru işaretlerimiz devam ediyor.

Spot piyasanın hacmi yeterli düzeyde olmazken, kaldıraçlı piyasanın hacminin artması volatilitenin yüksek kalmasına neden oluyor. Düşüşte önemli bir payı olan Evergrande’nin pazartesi gününe kadar 82,5 milyon dolar ödemesini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu nedenle ödemenin yapılmaması makro ve kripto para piyasasını olumsuz etkileyebilir. Yatırımcıların bir yandan Evergrande krizini takip etmesi gerekir. Piyasada boğa (yükseliş) sezonunu başlatmak için yeteri kadar para girişleri söz konusu değil.

Halen daha piyasanın yukarı gideceği konusunda daha baskın fikre sahip olsak da kısa vade içinde bunu destekleyebilecek veriler henüz toparlanmadı. Bu nedenle düşüşleri alım tarafında değerlendirmek, piyasanın yüksek seviyelerinde kalmamak gerekir. Küçük yatırımcının piyasa şartlarında olgunlaşma beklemesi gerekir. Piyasanın yeni yükseliş dilimine girmesi için 56.600$ seviyesini kırması gerekir."

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