  • Bigpara
  • Haberler
  • Bitcoin Haberleri
  • Kripto paralar sert düştü
‹ Önceki Haber Körfez ülkeleri faiz artırdı Körfez ülkeleri faiz artırdı

Kripto paralar sert düştü

22.03.2023 - 22:54 | Son Güncelleme :
Kripto paralar sert düştü | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasaları Fed'in faiz artırımı hamlesi ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla düşüşe geçti. Bitcoin yüzde 5'e yakın geriledi.

Kripto para piyasaları hafif yükseliş trendini yakalamışken Fed'in faiz açıklamasıyla yeniden istikrarsızlığa sürüklendi.

Uzun süredir toparlanamayan, toparlansa da kar satışlarına maruz kalıp yatırımcısına kaybettiren kripto paralar bugün de Fed ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın mağduriyetini yaşamaya başladı.

Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltti. Bu gelişmenin ardından Fed Başkanı Jerome Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine bağlı olduklarını, bu yıl için faiz indirimi düşünmediklerini, enflasyon hedefi yakalanana kadar faiz artırımlarının ılımlı olarak devam edebileceğini belirtti.

BITCOIN YİNE DÜŞÜYOR

Bu gelişmeler ışığında kripto paralar yara aldı. Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 5'e yakın değer kaybıyla 26 bin 837 dolara geriledi. Bitcoin tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 61 geride işlem görüyor.

ETHEREUM DA DÜŞÜŞTE

Ethereum da faiz mesajı sonrası düşüşünü sürdürdü. Ethereum yüzde 5 civarında düşüşle 1720 dolardan alıcı buluyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.001 Değişim: 0,00% Hacim : 53.844 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 4.891 22.03.2023 Yüksek 5.001
Açılış: 4.932
19,0509 Değişim: 0,06%
Düşük 18,9954 23.03.2023 Yüksek 19,0733
Açılış: 19,0387
20,7772 Değişim: 0,50%
Düşük 20,6194 23.03.2023 Yüksek 20,8276
Açılış: 20,6742
1.206,57 Değişim: 0,08%
Düşük 1.201,15 23.03.2023 Yüksek 1.209,10
Açılış: 1.205,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.