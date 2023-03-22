Kripto paralar sert düştü | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasaları Fed'in faiz artırımı hamlesi ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla düşüşe geçti. Bitcoin yüzde 5'e yakın geriledi.

Kripto para piyasaları hafif yükseliş trendini yakalamışken Fed'in faiz açıklamasıyla yeniden istikrarsızlığa sürüklendi.

Uzun süredir toparlanamayan, toparlansa da kar satışlarına maruz kalıp yatırımcısına kaybettiren kripto paralar bugün de Fed ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın mağduriyetini yaşamaya başladı.

Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltti. Bu gelişmenin ardından Fed Başkanı Jerome Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine bağlı olduklarını, bu yıl için faiz indirimi düşünmediklerini, enflasyon hedefi yakalanana kadar faiz artırımlarının ılımlı olarak devam edebileceğini belirtti.

BITCOIN YİNE DÜŞÜYOR

Bu gelişmeler ışığında kripto paralar yara aldı. Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 5'e yakın değer kaybıyla 26 bin 837 dolara geriledi. Bitcoin tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 61 geride işlem görüyor.

ETHEREUM DA DÜŞÜŞTE

Ethereum da faiz mesajı sonrası düşüşünü sürdürdü. Ethereum yüzde 5 civarında düşüşle 1720 dolardan alıcı buluyor.

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