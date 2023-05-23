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Kripto paralar güçsüz seyrediyor

23.05.2023 - 15:59 | Son Güncelleme :
Kripto paralar güçsüz seyrediyor | Bitcoin Haberleri

Kripto paralar Kasım 2021'den bu yana düşüş eğiliminden kurtulamadı. Kripto para yatırımcıları hem paranın zaman değerinden, ellerindeki kripto paraların değerinin altında kalmasından ve manevi olarak da toparlanma yaşanmamasından dolayı çöküntü içine girdi. Bitcoin 27 bin 300 dolar, Ethereum ise 1857 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto paralarda umutlar tükenmeye başladı. Kripto para piyasaları Kasım 2021'den bu yana güçlenme yaşayamadı. Sürekli düşüş ve durağan seyirde kalan kripto paralara olan eğilim de azalışa geçti.

Küresel enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarının faiz artırım çabalarının henüz tamamlanmadığına dair oluşan kanaatten ötürü likit kalmayı tercih eden yatırımcılar faizden getiri sağlayıp kendisini enflasyona karşı koruma eğilimine girdi.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını sürdüreceğine yönelik Fed yöneticilerinin açıklamaları doları güçlü tutarken diğer yatırım araçlarına olan ilgiyi azaltıyor.

Kripto paralar da bu dönemde değer kayıplarını sürdürüyor. Yaklaşık 1,5 yıldır düşüş eğiliminden çıkamayan, kısa süreli küçük yükseliş hareketi gösterse de kar satışlarıyla karşılaşan ve yatırımcısını küstüren kripto paralar uzun süreli düşüş, paranın zaman değeri kaybıyla mücadele içinde olsa da çok hızlı yükseliş olmadıkça karlılığın olmayacağı beklentisi de korunuyor.

BITCOIN 27 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

Bitcoin fiyatları 25-30 bin dolar aralığında dalgalı seyrediyor. Bitcoin bugün en düşük 26 bin 702 doları, en yüksek de 27 bin 495 doları gördü. Şu sıralar Bitcoin yüzde 2 civarında primle 27 bin 338 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM GÜNCELLEMEYLE CANLANDI SONRA GERİLEDİ

Ethereum fiyatları Merge güncellemesiyle kısa süreli güç kazanıp 2140 dolar seviyelerine yeniden yükselse de hızlı düşüş gecikmeden gerçekleşti. Ethereum gün içinde en düşük 1808 dolar, en yüksek de 1872 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar Ethereum yüzde 2 oranında primle 1852 dolar seviyesinde işlem görüyor.

TOPLAM BÜYÜKLÜK 1.1 TRİLYON DOLAR

Kripto para piyasalarında toplamda 1 trilyon 141 milyar dolarlık yatırım bulunuyor.

UZMANLARA, TAVSİYE, YORUMLARA İNANMAYIN

Türkiye’de kripto para piyasalarına yönelik olarak düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle kripto para hakkında yorum yapan, tavsiye veren, temel, teknik analiz yapan kişilere itibar edilmemesi gerekiyor. Sermaye piyasasında çalışan kişilerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun açmış olduğu sınavlara girerek lisans alması ve bu lisansla uzmanlık yapması sağlanırken kripto para piyasalarında herhangi bir kural ve otorite bulunmadığı için bilgili ya da bilgisiz herkes yorum yapıp, tavsiye verebiliyor. Çalıştıkları kurumların menfaatlerini gözeterek yorum, tavsiyede bulunan kripto para uzmanı olarak kendini tanıtan kişilere güvenilmemesi gerekiyor. Sosyal medya, video siteleri üzerinden yorum yapıp hacim oluşturmaya çalışan kişilere de inanılmaması menfaatinize olacaktır. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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