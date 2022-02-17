Kripto para piyasalarında tarihi gün! | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları şu dakikalarda 42 bin 581 dolar seviyesinde bulunurken; Ethereum fiyatları ise 3 bin dolar sınırında hareket ediyor. Huobi Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, bugünün kripto para piyasaları için kritik bir gün olduğuna dikkat çekti.

Şenay Zeren

Kripto para piyasalarında yatay seyir sürerken; Bitcoin dar banttaki seyrine devam ediyor. Bitcoin fiyatları, hafta genelinde 41 bin 500 dolar ile 44 bin 700 dolar arasında hareket ederken; dördüncü işlem gününde değer kaybında hareket ediyor. Huobi Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, bugünün kripto para piyasaları için oldukça önemli olduğunu belirtirken; “Kripto para piyasalarında tarihi bir gün, Ripple’ın (XRP) yöneticilerinin mektupları mahkemede açılıyor ve Ripple’ın zamanında yaptığı XRP satışlarının menkul kıymet olup olmadığı yönünde bu zamana kadar en net bilgi belki de elde edilecek” şeklinde değerlendirdi.

İşlem hacmi en yüksek ve en popüler kripto para birimi Bitcoin (BTC), bugün içerisinde en yüksek 44 bin 186 dolar seviyesini, en düşük ise 42 bin 448 dolar seviyesini görürken; saat 16:24 itibarıyla yüzde 3,45 oranında düşüşle 42 bin 581 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), gün içerisinde 3 bin 159 dolara kadar tırmanırken; en düşük ise 3 bin 11 doları gördü. ETH, şu dakikalarda ise yüzde 4,04 oranında düşüşle 3 bin 23 dolar seviyesinde hareket ediyor.

En popüler kripto para birimlerinden biri olan Ripple (XRP) ise, aynı dakikalarda yüzde 3,94 değer kaybıyla 0,8093 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yüzde 1,70 oranında değer kaybederek 1,95 trilyon dolara kadar geriledi.

KARARSIZ KRİPTO PARALARIN GÖZÜ BUGÜN RİPPLE DAVASINDA OLACAK

Beste Naz Süllü – Huobi Araştırma Müdürü

Kripto para piyasalarında tarihi bir gün, Ripple’ın (XRP) yöneticilerinin mektupları mahkemede açılıyor ve Ripple’ın zamanında yaptığı XRP satışlarının menkul kıymet olup olmadığı yönünde bu zamana kadar en net bilgi belki de elde edilecek. Bugünkü duruşma öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gensler bu davadan vazgeçmeyeceklerini yineledi. Aynı zamanda ABD kanadından El Salvador’un ABD için risk yarattığı belirtildi.

Tüm bu karmaşanın ardından Bitcoin 43 bin dolar seviyesine baskılanırken, halen daha güvenli bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin cüzdanlarında bu düşüşte alımlar yapıldığını görüyoruz. Her ne kadar Ukrayna iyimserliği kısa sürse de, bugünkü Ripple duruşması piyasalara yön verecek. Çünkü birçok kripto para biriminin menkul kıymet olduğunu savunan SEC, eli güçlü ayrılırsa yeni bir satış dalgası gelebilir. Aksi takdirde Ripple’ın aldığı özel hukuk görüşü menkul kıymet olmadığı yönünde gelirse bu da piyasaları yukarı yönde baskılayabilecek.

Şimdilik karasız seyrin devam ettiği piyasada yatırımcılar için riskli bir gün. Bu nedenle Bitcoin için 43 bin 300 dolar ve 41 bin 400 dolar destekleri yakinen incelenecek, olası yükselişlerin yaşanması için de 45 bin 500 dolar kırılması takip edilecek.