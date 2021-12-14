Kripto para piyasalarında sert hareket! Uzmanlar değerlendirdi | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasasında, yeni haftanın başında sert kayıplar yaşarken; sonrasında yaşanan gelişmelerle ve toplarlanma çabasıyla kripto paralar değer kazancına yöneldi. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü ve Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Şenay Zeren

Bitcoin fiyatları, yeni haftaya 50 bin dolar seviyesinin üzerinden başlarken; sonrasında sert düşüşle 45 bin 843 dolar seviyesine kadar geriledi. Kripto para birimleri, haftanın ikinci işlem gününde dalgalı bir seyir izlerken, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın bazı ürünlerin Dogecoin'le satın alınabilecek duruma getirmek için çalışmalar yaptığını duyurmasıyla yükselişe geçti. Dogecoin bu haber sonrası yaklaşık olarak yüzde 40 oranında yükselirken; saat 15.26 itibarıyla yüzde 28 oranında yükselişle 0.21 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasalarındaki sert dalgalanmada Omicron varyantı ile ilgili belirsizliklerin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak kritik toplantısından çıkacak olası sonuçların etkili olduğu değerlendirilirken; Bitcoin (BTC), bugün içerisinde en düşük 46 bin 314 dolar seviyesini, en yüksek ise 47 bin 971 dolar seviyesini gördü. Bitcoin (BTC) şu dakikalarda ise, yüzde 2,34 oranında yükselişle 47 bin 730 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETHEREUM DA SERT GERİLEDİ

Ethereum fiyatları haftanın ilk işlem gününe 4099 dolar seviyesinden başlarken; gelen sert satış dalgasıyla 3671 dolar seviyesine kadar geriledi. Ethereum (ETH), bugün içerisinde en düşük 3 bin 687 doları, en yüksek ise 3 bin 867 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 2,19 oranında yükselişle 3 bin 838 dolar seviyesinden işlem görüyor.

KRİPTO PARALAR ÖNEMLİ EŞİĞE GELDİ

Beste Naz Süllü – Huobi Global Araştırma Müdürü

Omicron varyantının can kaybına yol açması ve Çin anakarasına bulaşmasıyla neredeyse tüm piyasalarda satıcılı seyir izledik. Buna ek olarak bugün başlayacak olan FOMC toplantısı yarın sona erecek ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ne zaman varlık alım programını bitireceğini ve faiz artırımına geçeceği tahminleri kuvvetlenecek.

Bu nedenle altın faiz artırım endişeleri ile yükselmezken, güvenli liman noktası ABD tahvilleri oldu. 10 yıllıklar dün yüzde 1,46 seviyesinden yüzde 1,42’ye geriledi. Kripto paralarda ise önemli bir eşiğe geldik. Dün 45 bin 800 dolar bölgesine gerileyen Bitcoin 200 günlük ortalaması üzerinde kapanış yapmaya çalışıyor.

Elon Musk’ın tweetiyle birlikte Tesla’nın bazı ürünlerinin Dogecoin ile satılabileceğini öğrenmemizle kripto paralar yaklaşık bir aylık düşüşüne ara verdi. Kripto para piyasasının yüzde 85’ini elinde tutan 10 ve üzeri BTC sahibi hesaplar da 45 bin 800 dolar gerilemesinde BTC alımlarına devam etmiş görünüyor.

Son olarak ise; Bitcoin rezervleri ile stablecoin rezervlerini yan yana getirip oluşturulan rasyo da eylül ayı sonlarındaki rakama eş değer durumda. Bu tarihte Bitcoin 41 bin dolar seviyesinden başlayarak 69 bin dolar seviyelerine kadar kasım ayında hızlı bir çıkış gerçekleştirmişti. Bu nedenle piyasalarda Fed öncesi ‘bekle-gör’ havası devam ederken, henüz ayı piyasası (düşüş) karakterinin piyasada oluşmadığını görüyoruz. Fakat halen daha riskli bölgede bulunduğumuz için büyük yatırım kararlarının Fed sonrasına bırakılması ihtiyatlı yatırım planı olabileceğini düşünüyoruz. Şayet Bitcoin 46 bin 700 dolar seviyesindeki 200 günlük ortalamasına tutunması halinde yeniden 50 bin tepkileri görebiliriz.

KRİPTO PARA PİYASASINDA ‘FED’ GERGİNLİĞİ

Eray Dengiz – Kriptomeda Kurucusu

Kripto para dünyasında hareketlilik devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum geçen ay yeni zirvelere ulaşmasından bu yana tüm kripto para piyasası düşüş eğilimine girdi.

Bunun yanında Bitcoin, Fed öncesi sert bir düşüş daha yaşadı. İşlem gördüğü 49 bin dolar seviyesinden, 45 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin liderliğinde başlayan düşüş dalgası, Bitcoin tarihi zirvesinden uzaklaştırdı. Bitcoin'i bu düşüş listesinde Ethereum takip ediyor. Ethereum ise uzun zaman sonra 4 bin doların altına geriledi.

Kripto para piyasası, Bitcoin ve Ethereum gibi Fed kararlarının gerginliğini yaşıyor.

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