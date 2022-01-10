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Kayıp sürüyor! Bitcoin fiyatları kritik seviyenin altında

10.01.2022 - 17:40 | Son Güncelleme :
Kayıp sürüyor! Bitcoin fiyatları kritik seviyenin altında | Bitcoin Haberleri

Kirpto para piyasalarında değer kaybı sürerken, Bitcoin fiyatları 5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Kripto para piyasalarında kan kaybı sürerken; Bitcoin fiyatları kritik seviye olan 40 bin dolar seviyesinin altını gördü. Bitcoin, 39 bin 656 dolar seviyesine kadar gerileyerek 5 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Bitcoin, saat 17:42 itibarıyla yüzde 3,66 oranında düşüşe 40 bin 435 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Kripto Para piyasasında sene başından beri yaşanan düşüş devam derken bir darbe de Çin'den geldi. Daha önceden kripto para madenciliğiyle ilgili olumsuz adımlar atan Çin, tüm işlemleri yasaklamış ve yasaklar karşısında cezaların uygulanacağını belirtmişti. Bu kararını sürdüren Çin'den bir adım daha geldi. Çin kripto para madenciliğini ortadan kaldırılması gereken endüstriler arasına resmen dahil ettiğini duyurdu.

ETHEREUM 3 BİN DOLARIN ALTINDA

Sert Kayıp Ethereum fiyatlarında da sürerken, 2 bin 931 doların altını gördü ve böylelikle 30 Eylül tarihinden beri en düşük seviyeye ulaştı. Ethereum, şu dakikalarda ise yüzde 6,65 oranında düşüşle 3 bin 7 dolar seviyesinde işlem görüyor.

KRİPTO PARALAR BU GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR
Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

2021 yılında kurumsal alıcıların 30 bin – 35 bin dolar aralığında ortalama yaptıkları düşünülürse geldiğimiz 40 bin dolar ve çevresi yeni ve mevcut alıcılar için Bitcoin’i cazip kılabilir. Dünyanın en büyük 33. ve 34. Balinalarından da sırasıyla 3000 ve 1455 yeni Bitcoin alımları gerçekleşti.

2022 yılı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin soru işaretleri ile devam ederken, Goldman Sachs bu yıl 4 faiz artışı beklediğine işaret etti. Cuma açıklanan işsizlik ve ortalama saatlik kazançları verilerinde Fed’in faiz artırması istihdam piyasası rakamları desteklerken, bu hafta Powell ikinci dönem başkanlığı seçimleri için Komite önünde konuşma yapacak ve ÜFE-TÜFE verileri ABD’de açıklanacak.

Kripto paralar hem Kazakistan’daki olayların madencilik faaliyetleri üzerinde büyük aksamalara yol açması hem de küresel piyasalardaki Fed kaynaklı risk iştahı yakından takip ediyor. Türkiye’de ise kripto para kazançlarına yüzde 40 vergi getirileceği iddialarının asılsız çıkması sonrası yasa taslağı için ABD-İngiltere ve Japonya’daki çalışmaların izleneceği söylendi. 


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