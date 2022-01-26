IMF'den El Salvador'a 'Bitcoin' uyarısı | Bitcoin Haberleri

IMF, El Salvador'a kripto paralarla ilgili risklere dikkat çekerek, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmama uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, El Salvador ekonomisine ilişkin dördüncü madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi. Yapılan değerlendirmede, bir kripto para biriminin resmi para birimi olarak kabul edilmesinin piyasa ile finansal bütünlük, finansal istikrar ve tüketicinin korunması için büyük riskler içerdiği ifade edildi.

El Salvador, 2021 yılı Eylül ayından bu yana en popüler ve işlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlamıştı.