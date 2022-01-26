  • Bigpara
  • Haberler
  • Bitcoin Haberleri
  • IMF'den El Salvador'a 'Bitcoin' uyarısı
‹ Önceki Haber Microsoft karını artırdı Microsoft karını artırdı Sonraki Haber › Garanti Bankası'nın tahvil ihracına onay Garanti Bankası'nın tahvil ihracına onay

IMF'den El Salvador'a 'Bitcoin' uyarısı

26.01.2022 - 10:02
IMF'den El Salvador'a 'Bitcoin' uyarısı | Bitcoin Haberleri

IMF, El Salvador'a kripto paralarla ilgili risklere dikkat çekerek, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmama uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, El Salvador ekonomisine ilişkin dördüncü madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi. Yapılan değerlendirmede, bir kripto para biriminin resmi para birimi olarak kabul edilmesinin piyasa ile finansal bütünlük, finansal istikrar ve tüketicinin korunması için büyük riskler içerdiği ifade edildi.

El Salvador, 2021 yılı Eylül ayından bu yana en popüler ve işlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlamıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,31% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5716 Değişim: 0,70%
Düşük 13,4418 26.01.2022 Yüksek 13,6392
Açılış: 13,477
15,3355 Değişim: 0,61%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,4276
Açılış: 15,2419
799,04 Değişim: -0,26%
Düşük 797,69 26.01.2022 Yüksek 805,87
Açılış: 801,12
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.