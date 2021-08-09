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Fenerbahçe ve Paribu arasında 175 milyon TL'lik imza

09.08.2021 - 14:27
Fenerbahçe ve Paribu arasında 175 milyon TL'lik imza | Bitcoin Haberleri

Fenerbahçe ile Paribu arasında 175 milyon TL'lik asgari hasılat taahhütlü sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Futbol AŞ ile Paribu Teknoloji AŞ iştiraki olan Stoken Finansal Teknolojiler AŞ arasında Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi imzalanırken, sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildi.

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Paribu Teknoloji AŞ (Paribu) iştiraki olan Stoken Finansal Teknolojiler AŞ (Stoken) ile marka kullanım hakkı karşılığında blok zinciri teknolojisine dayanan bir kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili olarak Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edilmiştir. Kripto varlık satışından elde edilecek toplam hasılat, Şirketimiz ile hakim ortağı arasındaki Lisans Kiralama Sözleşmesi uyarınca fatura edilecektir." ifadelerine yer verildi.


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