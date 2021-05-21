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Fed'den 'dijital para' açıklaması: Rapor yayımlayacak

21.05.2021 - 09:04
Fed'den 'dijital para' açıklaması: Rapor yayımlayacak | Bitcoin Haberleri

Fed Başkanı Powell, bankanın, dijital ödemeler hakkındaki mevcut düşüncesini özetleyen ve dijital para biriminin faydaları ve risklerine odaklanan bir raporu bu yaz yayımlayacağını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ödemeler sistemindeki gelişmelere ilişkin paylaştığı video mesajında, ödemeler sistemi, finans ve bankacılık dünyasını dönüştüren teknolojik yenilikleri dikkatle izlediklerini belirtti.

Kripto para birimlerinin değer dalgalanmaları göz önüne alındığında bugüne kadar ödeme yapmanın uygun bir yolu olarak hizmet etmediğini belirten Powell, ancak doların veya başka bir para biriminin değerine bağlı sabit coinler (stablecoin) ile ödeme yapmanın yeni bir yolu olarak ortaya çıktığını aktardı.

Powell, sabit coinlerin ödeme verimliliğini artırma, ödeme akışlarını hızlandırma ve son kullanıcı maliyetlerini azaltma potansiyeline sahip bir şekilde yeni teknolojileri kullanmayı amaçladığına işaret ederek, ancak aynı zamanda kullanıcılar ve daha geniş finansal sistem için potansiyel riskler de taşıyabileceklerini kaydetti.

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Teknolojik gelişmelerin merkez bankaları için yeni olanaklar sunduğuna dikkati çeken Powell, özellikle merkez bankası dijital para birimlerinin geliştirilmesine olanak sağladığını aktardı.

Powell, son birkaç yıldır Fed'in merkez bankası dijital para birimlerinin potansiyel faydalarını ve risklerini, teknolojik araştırma ve deneyler de dahil olmak üzere çeşitli açılardan araştırdığını anlattı.

Fed Başkanı Powell, "Herhangi bir potansiyel merkez bankası para biriminin, doların nakit ve bankalardaki mevduatlar gibi mevcut özel sektör dijital formlarının yerine değil, tamamlayıcı olarak hizmet edebilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Fed'in bu yaz dijital ödemeler hakkındaki mevcut düşüncesini özetleyen ve özellikle ABD bağlamında dijital para birimlerinin faydaları ve risklerine odaklanan bir rapor yayımlayacağını belirten Powell, bu sürecin bir parçası olarak, ödemeler, finansal erişim, veri gizliliği ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda kamuoyu görüşlerini alacaklarını aktardı.

Powell, "Rapor, düşünceli ve müzakereye dayanan bir sürecin başlangıcını temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.


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