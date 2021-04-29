Ethereum bu açıklamalarla yükselişte! | Bitcoin Haberleri

Avrupa Yatırım Bankası’nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından, ikinci sıradaki kripto para birimi, 2 bin 700 doları aştı, piyasa hacmi 311 milyar doların üzerine yükseldi ve toplam hacimdeki payı ilk kez yüzde 15’i geçti.

ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase’in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle 55 bin doları aşan Bitcoin, kar satışlarıyla 53 bin doların üzerine döndü.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez Salı günü yüzde 50’nin altına gerileyen Bitcoin’in payı Perşembe erken saatlerdi yüzde 48.8’e kadar indi.

Son 24 saat içinde 53 bin 563 ve 56 bin 227 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.69 düşüşle 53 bin 854 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 0.68 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 20 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 6.38 milyar dolara geriledi.

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Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.02 artışla 2 bin 707 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 11.11 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 313 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 0.19 artışla 562.18 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.91 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 86.04 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, yaklaşık 200 milyar dolar düşüşle 2.0 trilyon 65.3 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 71 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden üç birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 9 bin 480 kripto para biriminin işlem gördüğü 371 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 48.8’ini Bitcoin, yüzde 15.2’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 147 milyar dolar düzeyindeydi.

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