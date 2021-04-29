‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Ethereum bu açıklamalarla yükselişte!

29.04.2021 - 10:32 | Son Güncelleme :
Ethereum bu açıklamalarla yükselişte! | Bitcoin Haberleri

Avrupa Yatırım Bankası’nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından, ikinci sıradaki kripto para birimi, 2 bin 700 doları aştı, piyasa hacmi 311 milyar doların üzerine yükseldi ve toplam hacimdeki payı ilk kez yüzde 15’i geçti.

ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase’in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle 55 bin doları aşan Bitcoin, kar satışlarıyla 53 bin doların üzerine döndü.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez Salı günü yüzde 50’nin altına gerileyen Bitcoin’in payı Perşembe erken saatlerdi yüzde 48.8’e kadar indi.

Son 24 saat içinde 53 bin 563 ve 56 bin 227 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.69 düşüşle 53 bin 854 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 0.68 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 20 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 6.38 milyar dolara geriledi.

KRİPTO PARA PİYASA VERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.02 artışla 2 bin 707 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 11.11 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 313 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 0.19 artışla 562.18 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.91 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 86.04 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, yaklaşık 200 milyar dolar düşüşle 2.0 trilyon 65.3 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 71 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden üç birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 9 bin 480 kripto para biriminin işlem gördüğü 371 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 48.8’ini Bitcoin, yüzde 15.2’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 147 milyar dolar düzeyindeydi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: 1,13% Hacim : 11.712 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.391 29.04.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.391
8,2128 Değişim: 0,12%
Düşük 8,1830 30.04.2021 Yüksek 8,2221
Açılış: 8,203
9,9807 Değişim: 0,17%
Düşük 9,9260 30.04.2021 Yüksek 9,9897
Açılış: 9,9638
467,23 Değişim: -0,01%
Düşük 466,36 30.04.2021 Yüksek 468,49
Açılış: 467,25
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.